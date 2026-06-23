Theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, phường Lĩnh Nam là một trong những địa bàn được thành phố đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi gần 21ha.

Trong tổng số 10 dự án dự kiến thực hiện, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đây đều là các dự án chuyển tiếp đã được HĐND thành phố thông qua từ năm 2025.

Trong lĩnh vực giáo dục có dự án xây dựng Trường THCS tại ô đất THCS-01 (giai đoạn 1), đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân trong khu vực.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án giao thông sẽ được triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối trên địa bàn.

Cụ thể, đó là dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch mặt cắt 24m từ đê Hữu Hồng đến ngõ 253 phố Thúy Lĩnh; tuyến đường quy hoạch mặt cắt 17m theo trục ngõ 268 và ngõ 253 phố Thúy Lĩnh từ đê Hữu Hồng đến đường ven sông; tuyến đường quy hoạch mặt cắt 17m từ đầu ngõ 44 phố Thúy Lĩnh đến ngõ 268 phố Thúy Lĩnh.

Việc đầu tư các tuyến đường này được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối giữa khu dân cư hiện hữu với các khu vực phát triển mới, đồng thời tạo động lực cho quá trình đô thị hóa tại phía Nam Hà Nội.

Không chỉ tập trung vào giao thông, thành phố cũng dành quỹ đất đáng kể cho các công trình công cộng. Trong danh mục có dự án xây dựng công viên cây xanh tại các ô đất CX-07, CX-09, MN-10, MN-11 và dự án công viên cây xanh tại ô đất CXTT-03. Đây là những công trình được kỳ vọng sẽ bổ sung không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân địa phương.

Với lĩnh vực y tế, dự án xây dựng Trạm y tế phường Lĩnh Nam cũng nằm trong kế hoạch thu hồi đất giai đoạn tới, góp phần hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ngoài các dự án đầu tư công, Hà Nội cũng dự kiến thu hồi đất để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất. Trong danh mục đăng ký mới có 3 dự án giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Các dự án này nằm tại ngõ 253 phố Thúy Lĩnh, ngõ 44 phố Thúy Lĩnh và các ô đất ở ký hiệu từ LK16 đến LK21.