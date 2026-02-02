Steven Nguyễn trong vai Trung tá Đào Minh Kiên.

Không giới hạn xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.

Ở đó, Kiên gặp Lợi - Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai mình là bởi sai lầm của Kiên. Giữa họ là quá khứ, là oán trách, là những khoảng lặng không thể nói thành lời. Kiên cùng đồng đội đối diện với hàng loạt tình huống cứu hộ quy mô lớn: từ tai nạn cháy tàu trên biển, sập mỏ, cho đến cháy nhà máy hoá chất...

Đảm đương trọng trách lớn khi tuổi còn trẻ, Kiên không tránh khỏi những hoài nghi đến từ nhiều phía nhưng cũng may mắn khi nhận được không ít sự chỉ dạy từ cấp trên - Thượng tướng Hà Đình Quân. Về công việc, ông Quân hết lòng ủng hộ, dìu dắt Kiên nhưng cũng chính ông lại ngần ngại khi đứa con gái ông hết mực yêu thương - Lam Anh, công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, lại đem lòng yêu Kiên. Qua hành trình vượt qua mặc cảm cá nhân, đối diện sự thật và lựa chọn lẽ phải, Kiên đã khẳng định giá trị đạo đức, bản lĩnh chỉ huy, tinh thần “dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm” của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Trong Không giới hạn tập 1 lên sóng tối nay, 2/2, việc bộ đội Việt Nam tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở nước bạn được thủ trưởng đặc biệt quan tâm.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) báo cáo lãnh đạo về dấu hiệu sự sống tại hiện trường vụ đổ nát mà mình và các đồng đội đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó là công tác cứu hộ khẩn trương để đưa các nạn nhân ra ngoài. Một mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành đã được Thượng tướng Hà Đình Quân (Quỳnh Dương) gửi đi ngay khi các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ: "Đi đủ, về đủ đồng đội nhé!".

Trong khi đó, Lợi (Tô Dũng) vẫn trách móc Kiên, cho rằng vì anh mà anh trai mình chết. Bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) rất hiểu cho Kiên - bạn thân của con trai đã hy sinh và mong Lợi thôi oán trách. Trong lúc 2 mẹ con đang căng thẳng thì Linh (Anh Đào) sang nhà đề nghị giúp một tay trong ngày giỗ Tuấn - anh trai của Lợi và nhanh miệng gọi bà Thoa là mẹ. "Mẹ nào, ai là mẹ của cô?", Lợi khó chịu nói.

Ở diễn biến khác, Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân - nhìn Trung tá Kiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi anh và đồng đội vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trở về.

Lam Anh yêu đơn phương Kiên? Linh sẽ trả lời câu hỏi của Lợi ra sao? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 1 lên sóng 21h tối nay, 2/2 trên VTV1.