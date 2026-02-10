Trong Không giới hạn tập 7 lên sóng tối nay, 10/2, Kiên (Steven Nguyễn) và Lam Anh (Minh Trang) có buổi hẹn hò đầu tiên. Cả hai đã vô cùng háo hức với buổi hẹn này nhưng khi Lam Anh vừa chuẩn bị đi đến chỗ hẹn thì hệ thống cảnh báo bảo mật được kích hoạt vì hacker xâm nhập hệ thống khiến cô phải ở lại cơ quan làm việc qua đêm và lỡ cuộc hẹn với Kiên.

Ở diễn biến khác, nghe lời tư vấn của anh Tùng (Anh Tuấn) rằng Lam Anh rất thích bánh ngọt nên Kiên đã chủ động đi mua để tặng cho nàng. Khi đang ở cửa hàng bánh, Kiên bất ngờ nhận cuộc điện thoại của cô gái tên Hà Lê. Kiên nghe máy và đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng khóc. "Sao vậy em?", Kiên hỏi.

Trong khi đó, tình cờ Lam Anh cũng nhận được một chiếc bánh ngọt, tưởng là của Kiên nhưng hóa ra chủ nhân tặng chiếc bánh cho Lam Anh lại là của chàng trai tên Khải Phong.

Dù đầu vẫn băng bó nhưng tính tình Lợi (Tô Dũng) không thay đổi và luôn tỏ ra khó chịu với Kiên lẫn bạn gái (Anh Đào). Anh vẫn duy trì cách nói chuyện cắm cảu với mẹ (NSƯT Thanh Quý) khi biết bà và Kiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Hà Lê là ai? Cuộc hẹn của Kiên và Lam Anh có diễn ra? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 7 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.