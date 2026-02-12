Trong Không giới hạn tập 9 lên sóng tối nay, 12/2, Trang (Maya) hỏi dò Linh (Anh Đào) về Kiên (Steven Nguyễn) khi anh cùng các đồng đội ở Cục cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu về làng chài của mình để kiểm tra công tác huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ xã. Linh khen Kiên hết lời và nói sẽ giới thiệu anh cho Trang.

Trong khi đó, Phúc (Lâm Đức Anh) càu nhàu vì Kiên đã không nói trước cho anh em bài kiểm tra lại còn liên tục mời rượu khiến họ bị say nên ngủ dậy muộn. Bức xúc, Lợi (Tô Dũng) gặp riêng Kiên và hỏi thẳng: "Mục đích của anh là muốn chơi thằng này đúng không? Tôi biết thừa". Kiên đáp dứt khoát: "Cậu nên nhớ sau vụ cháy lần trước cậu đã bị khiển trách. Nếu vi phạm thêm một lần nữa, khả năng cao cậu sẽ bị loại ra khỏi lực lượng".

Lợi khó chịu nói: "Không phải việc của anh". Song, Kiên cho rằng với vị trí của mình, anh có quyền giám sát và đôn đốc công tác tập huấn của lực lượng dân quân. Còn với tư cách cá nhân, Kiên đã coi Lợi là gia đình. "Cậu có quyền không ưa tôi nhưng còn mẹ thì sao? Làm sao cậu đối diện với mẹ trong khi cậu đã từng hứa với mẹ sẽ trở thành dân quân tiêu biểu". Tuy nhiên, Lợi cho rằng mọi chuyện giờ đã khác xưa và Kiên không đủ tư cách dạy dỗ mình.

Kiên sẽ nói gì trước thái độ của Lợi? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 9 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.