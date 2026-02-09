Trong Không giới hạn tập 6 lên sóng tối nay, 9/2, thấy cô gái bị kẻ biến thái làm phiền ở bến xe, Thọ (Hà Thành) ra mặt bảo vệ. Hai bên đã xảy ra xô xát nhưng Lợi (Tô Dũng) đã có mặt kịp thời để ngăn cản đàn em của mình. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi cho đến khi tên biến thái xúc phạm lực lượng dân quân tự vệ nên có lẽ sự việc sẽ chưa thể dừng lại ở đó.

Ở diễn biến khác, Lợi bực bội khi thấy bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) ăn uống kham khổ nhưng lại lo lắng cho Kiên nên Lợi rất khó chịu và nói lời không lọt tai. Lợi cho rằng sự quan tâm, chăm sóc của mẹ cho Kiên (Steven Nguyễn) đều vô nghĩa.

"Sức khoẻ của mẹ mới quan trọng, mẹ không phải lao tâm khổ tứ vì bố con thằng nào hết. Mà chắc gì thuốc mẹ đưa người ta đã dùng. Quả đấy về đơn vị là xuống quân y ngay, thuốc thang đàng hoàng, khoa học chứ cần gì mấy thứ vỏ cây, rễ cây của mẹ", Lợi nói.

Trong khi đó, vì mâu thuẫn cá nhân nên trong lúc nói chuyện điện thoại ở nơi đồng không mông quạnh, Lợi đã bị một nhóm người chặn đánh hội đồng. Liệu đồng đội có kịp đến cứu Lợi? Kẻ đánh lợi có đúng là tên biến thái hôm trước? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 6 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.