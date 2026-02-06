Trong Không giới hạn tập 5 lên sóng tối nay, 6/2, Kiên (Steven Nguyễn) thẳng thắn ghi nhận những ưu điểm của Lợi (Tô Dũng) mặc dù Lợi chẳng cần nghe, càng chẳng cần sự quan tâm của anh. Kiên nói vụ cháy vừa rồi là lần đầu tiên anh làm việc với Lợi và ghi nhận kỹ năng của Lợi rất tốt, dũng mãnh, táo bạo và linh hoạt. Đáp lại, Lợi tỏ thái độ khó chịu, cho rằng Kiên là "họ nhà lươn" vì hôm nay nói giọng khác hẳn với tối qua, nói Kiên "bỏ cái kiểu động viên giả dối đó đi".

Thế nhưng, Kiên khen trước để Lợi đỡ sốc chứ thực ra Kiên đang muốn góp ý để Lợi tiến bộ hơn là chính. Anh tiếp tục: "Trong môi trường quân đội, kỹ năng cần đi đôi với kỷ cương và kỷ luật".

Bị Kiên mắng, Lợi quay sang giận dỗi người yêu. Khi Linh (Anh Đào) xin lỗi, Lợi gạt tay người yêu ra và nói: "Lỗi của cô liên quan gì tới tôi. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá". Linh đáp mọi việc cô làm là vì Lợi, vì cô muốn anh quan tâm tới mình một chút.

Còn Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân - có vẻ né không muốn gặp Kiên sau khi bị anh nhắn tin từ chối hôm trước. Dù Kiên cố tỏ ra thân thiện khi chào hỏi nhưng Lam Anh lại cố tỏ ra lạnh lùng, cô chỉ đáp lấy lệ rồi nhanh chóng bỏ đi. Kiên nhìn theo với thái độ khó hiểu.

Lam Anh vẫn còn giận Kiên hay cố tình tỏ ra lạnh lùng để thu hút sự chú ý của anh? Lợi có chấp nhận lời xin lỗi của Linh? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 5 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.