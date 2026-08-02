Chiều 2/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố để thống nhất một số nội dung trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra bước chuyển thực chất.

Với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư. Đến nay, các tài liệu đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển KT-XH và tổ chức bộ máy. Phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương và Bộ Chính trị cho ý kiến.

“Trách nhiệm của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt là tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn của thể chế và những chính sách còn có ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng tới hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; tránh sa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ.

Xây dựng luật không dừng ở việc ban hành văn bản

“Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình. Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ông yêu cầu trong quá trình xem xét các dự án luật, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật.

Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 19 luật, nghị quyết; nhưng đến kỳ họp cuối năm còn hơn 50 luật, nghị quyết phải thực hiện. Do đó việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ liên tục, phải được thực hiện thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

Với các chính sách lớn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Riêng việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia cần được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

“Xây dựng luật không dừng ở việc ban hành văn bản; xây dựng luật là phải bảo đảm pháp luật đi được vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Quốc hội; bảo đảm đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá kỹ tác động của từng chính sách; không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.