Ngày 3/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang điều tra vụ án xảy ra rạng sáng cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong, một người bị thương nặng.

Nguyễn Đức Anh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai, đang được điều trị tại cơ sở y tế do bị thương và được công an giám sát.

Theo điều tra ban đầu, Đức Anh khai có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A., 17 tuổi. Sau khi bị bạn gái nói lời chia tay, anh ta nảy sinh ý định sát hại cô gái.

Khoảng 1h45, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Do cửa nhà khóa, anh ta trèo lên mái, dùng dụng cụ cạy ô cửa giếng trời để tìm cách đột nhập.

Nghe tiếng động, bố P.A. thức giấc, phát hiện Đức Anh và nói chuyện với anh ta. Theo công an, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa và dọa giết cả gia đình. Lo sợ xảy ra án mạng, bố P.A. chốt cửa và gọi người thân hỗ trợ.

Không vào được nhà bạn gái cũ, Đức Anh trèo sang mái nhà hàng xóm sát vách là anh N.V.Q., 40 tuổi. Sau khi mở cửa tầng 2, Đức Anh đột nhập vào nhà.

Phát hiện người lạ, anh Q. ra kiểm tra và bị Đức Anh dùng dao tấn công. Anh Q. chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị thương, sau đó bỏ chạy ra đường. Đức Anh tiếp tục đuổi theo rồi quay lại nhà.

Tại đây, nghi phạm tấn công vợ anh Q. là chị H.T.M. cùng hai con N.T.H., 11 tuổi, và N.N.H., 1 tuổi. Chị M. và hai con tử vong, anh Q. bị thương nặng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi phát hiện vụ việc, bố của P.A. trình báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an đến hiện trường, Đức Anh mở cổng và bị khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Q.

Công an TP Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để làm rõ vụ án.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh động cơ, diễn biến và trách nhiệm của nghi phạm để xử lý theo quy định.