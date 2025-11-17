Điểm lại lịch sử, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập những tổ chức hữu nghị đầu tiên như: Việt - Mỹ thân hữu hội, Hội Việt – Trung hữu hảo, Hội Hữu nghị Việt - Xô và Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam.

Ngày 17/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. Năm 2008, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 17/11/1950 là Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu

Ông Phan Anh Sơn chia sẻ, nhìn lại chặng đường 75 năm qua càng thấm thía sức mạnh của niềm tin, của tình đoàn kết quốc tế và của sự đồng lòng vượt lên gian khó. Trong chiến tranh, đối ngoại nhân dân đã làm nên những chiến công vẻ vang, góp phần hình thành một mặt trận đoàn kết rộng lớn khắp năm châu, từ những người lao động bình dị đến các nhà hoạt động chính trị, nghị sĩ, trí thức, nhà báo, nghệ sĩ.

Hàng triệu lá thư, bài thơ, bức ảnh, những cuộc tuần hành và phong trào phản chiến ở nhiều quốc gia là minh chứng sống động của tình người vượt lên hận thù, khẳng định Việt Nam không hề đơn độc. Việt Nam trở thành biểu tượng của lẽ phải, của lòng can đảm và của khát vọng hòa bình.

Ngày nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định vai trò tích cực tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế; làm tốt vai trò đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ, hỗ trợ tích cực cho giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong suốt hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, với nền tảng “ngoại giao tâm công”, “chinh phục bằng lẽ phải, chiến thắng bằng đạo lý”, các tổ chức hữu nghị cùng với các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cả nước đã “bắc những cây cầu đoàn kết, hữu nghị” giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Các phong trào phản đối chiến tranh phi nghĩa của thực dân, đế quốc và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam lan tỏa khắp năm châu, trở thành mặt trận nhân dân quốc tế rộng lớn chưa từng có trong thế kỷ 20.

Khi hòa bình lập lại, đối ngoại nhân dân một lần nữa thể hiện hiệu quả hoạt động trong vận động bạn bè đối tác, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã làm tốt vai trò vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hơn 6 tỷ USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài tính từ cuối thập niên 1980 đến nay là nguồn lực to lớn, có ý nghĩa, đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, lịch sử hình thành và phát triển của đối ngoại nhân dân Việt Nam là minh chứng rõ nét về tiềm năng, sức mạnh của đối ngoại nhân dân trong xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới, cũng như vận động, hình thành mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ Việt Nam.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, các tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân thuộc MTTQ Việt Nam nói chung, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng cần có sự chuyển mình, đột phá, đổi mới mạnh mẽ hơn.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trong việc tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân phải phát huy được thế mạnh của mình, gắn kết chặt chẽ “ý Đảng với lòng dân”, kết nối “khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tình đoàn kết quốc tế cao cả”.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Đối ngoại nhân dân phải góp phần quan trọng cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tiếp tục “kết hợp đa tầng sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại” để cùng cả nước “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng cần hình thành một mặt trận đối ngoại nhân dân rộng lớn, hoạt động thực sự hiệu quả. Bà Hoài lưu ý, không được khoán trắng đối ngoại nhân dân cho các hội hữu nghị mà phải xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp, của mọi tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân phải có sự đa dạng về chủ thể thực hiện, về đối tác, về lĩnh vực hợp tác, nội dung và cách thức tiến hành, không gò bó về thể thức, lễ nghi. Đối ngoại nhân dân cần “chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”.