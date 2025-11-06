Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thừa ủy quyền của Thủ tướng trình dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 10.

Dự thảo nghị quyết tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn; trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên thì được hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp). Khoản hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội và được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết. Ảnh: Quốc hội

Trường hợp cán bộ thuộc đối tượng hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hàng tháng cùng mục đích thì chỉ được hưởng chính sách cao nhất cho đến khi Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới.

Chính phủ cho biết, mức hỗ trợ trên tương tự mức hỗ trợ đối với người tham gia công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết số 197 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không thường xuyên, dự thảo nghị quyết đề xuất, được đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện làm việc phù hợp... theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định cơ chế, chính sách để huy động chuyên gia, nhà khoa học, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm phục vụ công tác đối ngoại.

Theo đó, Chính phủ đề xuất có chế độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và được hưởng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Mức này tương tự chế độ đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết còn quy định công chức, viên chức được cử biệt phái đi làm việc tại tổ chức quốc tế được ưu tiên xem xét, đề bạt khi quay trở lại công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhóm đối tượng này cũng được áp dụng chế độ của thành viên cơ quan đại diện tại địa bàn hoặc tương đương. Kinh phí để triển khai nghị quyết bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chính phủ cho biết, ước tính tác động hàng năm của việc triển khai nghị quyết là khoảng 990 tỷ đồng, bao gồm chế độ hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên khoảng 323 tỷ; chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác này khoảng 667 tỷ.

Trình bày thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết. Cơ quan thẩm tra cho rằng, nội dung của dự thảo nghị quyết cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để quy định đầy đủ, toàn diện các cơ chế chính sách quan trọng của Nghị quyết 59.

Về chế độ, chính sách đối với người làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế thường xuyên như dự thảo nghị quyết quy định, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng việc hỗ trợ phải bảo đảm phù hợp với chính sách áp dụng cho công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị rà soát đầy đủ, đánh giá tác động của các chính sách đặc thù được quy định trong dự thảo nghị quyết đối với ngân sách Nhà nước.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ quy định những chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội trong nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị rà soát các chế độ, chính sách với người làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.