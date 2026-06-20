Video: Hình ảnh các cuộc không ở quận Nabatieh, Lebanon ngày 20/6. Nguồn: Al Mayadeen

Hãng thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) cho hay, các cuộc nã pháo và không kích đã xảy ra khắp khu vực quận Nabatieh ở miền nam Lebanon vào sáng 20/6 khiến cho nhiều công trình dân sự và nhà cửa bị hư hại.

“Loạt đòn tấn công mới khiến 5 dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 người ở thị trấn Arab Salim, 1 người ở Deir Zahrani và 1 người tại thị trấn Dweir”, đoạn trích thông cáo của NNA viết.

Cho đến nay, quân đội Israel chưa bình luận về thông tin do NNA đưa ra.

Cáo buộc trên được truyền thông Lebanon đưa ra trong bối cảnh chính quyền Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon hôm 19/6 nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Theo giới chức Tel Aviv, các đơn vị quân sự nước này vẫn hiện diện ở vùng đệm phía nam Lebanon và sẽ có hành động đáp trả một khi bị Hezbollah tấn công.