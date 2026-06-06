Video: Al Mayadeen/Hezbollah

Đoạn video được hãng thông tấn Al Mayadeen công bố cho thấy cuộc tập kích diễn ra trong ngày 2/6 khi FPV cảm tử Ababil của nhóm vũ trang Hezbollah bay trên khu vực ngoại vi thị trấn Zawtar al-Sharqiya ở miền nam Lebanon đã phát hiện các hoạt động quân sự của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Sau một thời gian theo dõi, người điều khiển chiếc FPV thông qua camera gắn trên thiết bị bay cảm tử này đã phát hiện vị trí cỗ xe chiến đấu Namer của IDF. Ngay sau đó, chiếc FPV thực hiện đòn tấn công vào khí tài quân sự Israel.

FPV tấn công xe chiến đấu Namer. Ảnh: Al Mayadeen/Hezbollah

Hiện quân Israel chưa bình luận về đoạn video trên.

Theo chuyên trang Army Recognition, Namer là xe bọc thép chở quân hạng nặng được Tập đoàn Israel Military Industries phát triển trong thập niên 2000 và chính thức đi vào biên chế IDF từ năm 2008. Xe nặng 50 tấn; dài 7,5m; rộng 3,8m và cao 2m. Kíp lái 3 người.

Xe được trang bị động cơ Continental AVDS-1790-9AR với sức kéo 1.200 mã lực. Nhờ vậy, xe đạt vận tốc 60 km/h khi di chuyển ở địa hình bằng phẳng với tầm hoạt động tối đa là 500km. Vũ khí chính của Namer là trạm điều khiển vũ khí từ xa Samson được lắp súng máy M2 Browning 12,7mm hoặc súng phóng lựu Mk 19 tùy theo nhiệm vụ của kíp lái.