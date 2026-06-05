Trong một thông điệp mạnh mẽ ngày 4/6, Naim Qassem, thủ lĩnh nhóm Hezbollah mô tả các cuộc đàm phán là "vô ích" đối với Lebanon và “bị đa số người dân Lebanon" bác bỏ hoàn toàn.

Ông Naim Qassem, thủ lĩnh nhóm Hezbollah. Ảnh: Prizren Post

Hãng tin BBC cho hay động thái diễn ra sau khi Israel và Lebanon tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa họ. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ giúp hướng dẫn việc thành lập "các khu vực thí điểm bên trong Lebanon, nơi các lực lượng vũ trang Lebanon sẽ độc quyền kiểm soát lãnh thổ, loại trừ tất cả các tác nhân phi nhà nước", ám chỉ các thành viên của Hezbollah sẽ bị cấm hoạt động tại đó.

Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm bất kỳ bản đồ nào để chỉ ra vị trí của các khu vực thí điểm hay bất kỳ giải thích nào về cách thức hoạt động của chúng trên thực tế.

Thỏa thuận được đưa ra sau lệnh ngừng bắn một phần được công bố hôm 1/6, trong đó nêu rõ Israel sẽ không ném bom thủ đô Beirut của Lebanon để đổi lấy việc Hezbollah không tấn công Israel. Đại diện của Israel và Lebanon sẽ gặp lại nhau vào ngày 22/6 để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo "nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện".

Trong một tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 3/6, ba nước cho biết thỏa thuận này "phụ thuộc vào việc Hezbollah ngừng hoàn toàn việc bắn phá”.

Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố trên, thủ lĩnh của Hezbollah, bên không tham gia đàm phán, cáo buộc thỏa thuận đòi hỏi nhóm phải ngừng bắn và rút quân khỏi mặt trận phía nam Lebanon “tương đương với sự đầu hàng và giúp Israel đạt được các mục tiêu”.

Theo BBC, tại vùng ngoại ô Dahieh phía nam Beirut, một thành trì của Hezbollah, nhiều cư dân địa phương cũng bày tỏ sự hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn giữa Israel - Lebanon.

"Không thể có lệnh ngừng bắn từ một phía, phải là tất cả các bên hoặc không có lệnh ngừng bắn nào cả”, một chủ cửa hàng có tên Sami nhấn mạnh.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun thông báo thỏa thuận ngừng bắn "có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi được tất cả các bên liên quan phê duyệt lần cuối cùng". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz lưu ý quân đội nước này sẽ "tạm thời tiếp tục các cuộc tấn công và hoạt động trên mặt đất" nhằm "phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố (ám chỉ Hezbollah) trong khu vực".

Truyền thông Lebanon đã đưa tin về nhiều cuộc tấn công của Israel trên khắp miền nam Lebanon hôm 4/6. Bộ Y tế Lebanon thống kê ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một loạt cuộc tập kích của các lực lượng Tel Aviv vào các thị trấn Sohmor, Masaken và Arab Al-Jalil ở miền nam Lebanon.