Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh NBC chiều 19/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và yêu cầu Tel Aviv nhất trí gia hạn ngừng bắn với nhóm vũ trang Hezbollah.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/6. Ảnh: Nhà Trắng

“Đó là một điều tích cực. Nó giống như một điều gì đó khiến cho tình hình trở nên tốt đẹp hơn”, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm các chi tiết xoay quanh cuộc điện đàm với ông Netanyahu.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, các đơn vị của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vẫn tiếp tục sự hiện diện ở vùng đệm phía nam Lebanon và sẽ có hành động đáp trả trong trường hợp bị Hezbollah tấn công.

Theo CBS News, trong thông cáo trên mạng xã hội X rạng sáng 20/6, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter xác nhận các đơn vị của IDF đã không thực hiện thêm bất kỳ cuộc không kích nào nhằm vào lãnh thổ Lebanon kể từ 11h30 trưa 19/6 (giờ Beirut).