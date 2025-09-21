Năm 2013 vụ nhân bản mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, Hà Nội nhờ có sự tố cáo dũng cảm từ nội bộ mà đã được hé lộ. Để trục lợi tiền từ bảo hiểm y tế, nhân viên Khoa xét nghiệm của bệnh viện từ 1/8/2012 đến 31/5/2013 đã cấp hàng nghìn phiếu xét nghiệm huyết học cho bệnh nhân, trong đó có hơn 1.000 phiếu trùng khớp. Nói một cách dễ hiểu là hơn 1.000 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm máu như nhau.

Cảm nhận chung của tất cả chúng ta khi biết câu chuyện này là bàng hoàng, là phẫn nộ, là đặt câu hỏi sao họ có thể làm vậy? Sự tha hóa, sự lừa đảo đã đến cực đỉnh và lương tâm con người, mà lại là những người có sứ mệnh vinh quang chữa bệnh, cứu người đã biến mất không còn gì sót lại.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 7/3/2014 đã tuyên bị cáo nguyên Giám đốc bệnh viện bị mức phạt cảnh cáo, 1 nguyên phó giám đốc bệnh viện bị phạt 10 tháng cải tạo không giam giữ, nguyên trưởng khoa xét nghiệm 12 tháng tù giam và một loạt cá nhân có liên quan bị phạt từ 6-8 tháng án treo.

Những tưởng câu chuyện kiểu nhân bản xét nghiệm Hoài Đức sẽ chìm dần vào quá khứ và vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện trở lại, nhưng không phải như vậy.

Một góc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Vụ 255 bệnh nhân cho dù máy tán sỏi thận hỏng, nhưng vẫn được chạy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên mới đây lại một lần nữa cho chúng ta thấy mức độ tha hóa của những người được người bệnh gửi gắm niềm tin chữa bệnh. Vì đồng tiền, người ta sẵn sàng làm mọi thứ. Sự lừa đảo đã đạt đến tột đỉnh.

Nếu như ở vụ nhân bản xét nghiệm số tiền trục lợi bảo hiểm chỉ khiêm tốn là trên dưới 16 triệu đồng thì con số ở vụ việc này chưa rõ là bao.

Tuy nhiên, vấn đề không phải là trục lợi được bao nhiêu tiền qua lừa đảo cả người bệnh lẫn cơ quan bảo hiểm y tế, mà vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều khi chính cơ hội được chữa bệnh, được hồi phục và gia tăng sức khỏe của 255 bệnh nhân này đã bị ảnh hưởng, thậm chí bị tước đoạt và rất có thể phát sinh thêm nhiều nguy cơ bệnh tật khác.

Không có lời lẽ biện hộ nào của các vị như Giám đốc bệnh viện, Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức có thể xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng.

Cũng không thể quên trách nhiệm của Sở Y tế trong câu chuyện này. Vụ việc này không thể chỉ xử lý về mặt hành chính là xong. Không có lẽ vụ việc này lại quá nhỏ bé so với vụ nhân bản Hoài Đức năm xưa?

Bộ Y tế đã có chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc và yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Và mong rằng, sự nghiêm minh của pháp luật đủ để không còn tái diễn những vụ việc tương tự.