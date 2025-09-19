XEM CLIP: Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói về vụ việc.

Ngày 18/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng 2 năm nhưng vẫn có 255 bệnh nhân được tán sỏi.

Theo báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tại cuộc họp do Sở Y tế chủ trì diễn ra vào đầu tháng 8/2025, hai trưởng khoa liên quan đến vụ việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm đã có những giải trình bất ngờ.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu cho biết, máy tán sỏi bị hỏng từ tháng 11/2023 nhưng vẫn thực hiện hàng trăm ca tán sỏi trong năm 2024.

Ông Hoàng giải thích từ tháng 5 đến tháng 11/2024, ông đã áp dụng phương pháp phẫu thuật khác nhưng lại ghi hồ sơ bệnh án là "dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng Laser".

"Việc này đã báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện trước khi thực hiện, nhưng từ sau tháng 11/ 2024, tôi đã dừng dịch vụ này vì sợ vướng mắc trong thủ tục thanh toán", ông Hoàng giải trình.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Còn ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức cho rằng trách nhiệm của khoa chỉ là xếp lịch mổ và phân công kíp gây mê, không liên quan đến nội dung hội chẩn hay chuyên môn của kíp phẫu thuật.

Trước lời giải trình của công Hoàng và ông Đức, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho rằng, lời giải thích của ông Hoàng và ông Đức là thiếu tinh thần, trách nhiệm, không trung thực và vi phạm các quy chế chuyên môn của ngành. Ông Thịnh đề nghị làm rõ trách nhiệm để xử lý kỷ luật.

Còn bà Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng khẳng định máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án soi tán sỏi qua laser là sai hoàn toàn.

"Giải trình của ông Bùi Ngọc Đức là vô trách nhiệm. Tôi đề nghị làm rõ mức độ sai phạm của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng và bác sĩ Bùi Ngọc Đức", bà Thủy gay gắt.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng hoàn toàn bác bỏ lời giải trình của ông Hoàng khi cho rằng đã báo cáo với Ban Giám đốc bệnh viện.

Ông Giáp khẳng định việc máy tán sỏi hỏng mà vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án để thanh toán là hoàn toàn sai. Còn việc ông Hoàng nói báo cáo Ban Giám đốc trước khi làm là không có căn cứ.

Liên quan đến vụ việc này, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bước đầu có kết luận, kíp phẫu thuật viên và kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện nhiệm vụ, không tuân thủ đúng quy chế hội chẩn. Trách nhiệm chính được xác định thuộc về Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng, khiển trách ông Bùi Ngọc Đức cùng 2 người khác. Ngoài ra còn phạt hành chính gần 20 cán bộ nhân viên tại bệnh viện này.

Vụ việc cũng đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.