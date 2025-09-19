Chiều 19/9, UBND tỉnh Đắk Lắk có thông cáo báo chí về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Sai phạm được báo chí phản ánh liên quan vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bị hỏng nhưng vẫn được phù phép chữa bệnh cho 255 người.

Theo đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk giao UBKT Tỉnh ủy và Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc 255 bệnh nhân thực hiện tán sỏi bằng máy hỏng suốt 2 năm qua.

Một góc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Thông cáo nêu rõ, vụ việc được phát hiện từ ngày 22/7, thông qua hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế ngày 17/7 về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 20/8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành họp, xem xét và trước mắt đã có quyết định kỷ luật đối với 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng có liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên đã phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, giao Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

Khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí. UBND tỉnh Đắk Lắk thông cáo để các cơ quan báo chí biết, thông tin kịp thời, chính xác sự việc trên.