Bảo nhiều lần năn nỉ bà H. khuyên chị A. không ly hôn nhưng bất thành. Cho rằng mẹ vợ xúi giục chị A. chia tay, Bảo đã dùng dây dù siết cổ và dùng dao đâm bà H. để trả thù.

Ngày 26/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Bảo (23 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 24/12/2025, thấy Bảo ngồi nhậu nên chị Lê Thị Ái C. (vợ của Bảo) sang phòng trọ của cha mẹ ruột là ông A. và bà H. ngủ.

Đến khoảng 2h hôm sau, Bảo đến mượn xe máy của ông A. đi công việc, đồng thời kêu vợ về phòng trọ. Đến 3h, Bảo quay lại trả xe. Thấy vậy, bà H. nhắc nhở việc anh ta thường xuyên ăn nhậu, không lo cho vợ con.

Sau khi về, Bảo nhắn tin qua Zalo cho bà H. về chuyện vợ chồng đang giận nhau. Chị C. cũng gọi điện nhờ mẹ sang ngủ cùng. Khi bà H. đến phòng trọ, chị C. mở cửa rồi bỏ đi. Bảo giữ bà H. lại, nhận lỗi, hứa sẽ lo làm ăn và nhờ mẹ vợ khuyên chị C. đừng ly hôn.

Bị cáo Nguyễn Chí Bảo. Ảnh: BH

Tuy nhiên, do Bảo nhiều lần thất hứa, bà H. không tin và cho rằng con gái tiếp tục sống với Bảo sẽ không có tương lai. Khi bà H. đứng dậy định về, Bảo nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ vì cho rằng bà ngăn cản hạnh phúc của mình.

Tiếp đó, Bảo lấy một đoạn dây dù siết cổ bà H. Khi bà H. chống cự, van xin tha mạng, Bảo buông dây, lấy dao đâm hai nhát vào vùng cổ nạn nhân nhưng không trúng. Không dừng lại, Bảo bịt miệng, dùng dây siết cổ và lấy gấu bông đè lên mặt bà H. Thấy nạn nhân nằm im, không còn phản kháng, Bảo nghĩ mẹ vợ đã chết nên dừng tay.

Sau đó, Bảo rửa vết máu trên người, bế con trai nhỏ ra khỏi phòng rồi khóa cửa bên ngoài và bỏ trốn. Chị C. phát hiện mặt Bảo có vết máu, phòng trọ bị khóa nên nghi ngờ có chuyện xảy ra, liền gọi điện cho bà H. và nhận được lời kêu cứu của mẹ.

Chị C. vội nhờ người phá khóa, đưa bà H. đi cấp cứu. Ông A. sau đó đến Công an phường trình báo.

Qua truy xét, ngày 27/12/2025, Công an TPHCM bắt giữ Bảo khi bị cáo đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội; việc bà H. không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội chưa đạt, thành khẩn khai báo và bị hại có đơn bãi nại nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.