Không chấp nhận việc người tình cũ có quan hệ với người đàn ông khác, Nguyễn Minh Hải (ở TPHCM) chuẩn bị xăng, búa rìu tìm đến phòng trọ phóng hỏa.

Ngày 25/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hải (53 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) 16 năm tù về các tội “Giết người”, “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, sau gần 10 năm sống chung như vợ chồng, đến tháng 11/2024, Hải và chị Nguyễn Thị Tuyết H. chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Đầu tháng 8/2025, Hải nhiều lần gọi điện cho chị H. nhưng không được nên nghi ngờ chị có người khác.

Khoảng 9h ngày 21/8/2025, Hải đến gặp chị H. để hỏi lý do không nghe điện thoại. Chị H. cho biết cả hai không còn quan hệ tình cảm nên không muốn nghe máy. Nghi ngờ chị H. đang có quan hệ tình cảm với anh Đỗ Văn N., Hải nổi cơn ghen. Sau đó, Hải lấy một cây búa rìu và mua 50.000 đồng tiền xăng rồi đến quán cà phê gần phòng trọ của anh N. ở phường Thủ Đức ngồi chờ cơ hội ra tay.

Sau một hồi quan sát, Hải đi đến phòng trọ, dùng búa đập phá cửa, tạo một lỗ thủng để nhìn vào bên trong. Thấy anh N. đang ở trong phòng, Hải lấy chai xăng tạt vào cửa rồi bật hộp quẹt Zippo, ném qua khe cửa. Hành động này khiến một chiếc xe máy và một chiếc tủ đông bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 12 triệu đồng.

Khi lửa bùng cháy, một người dân đang ngồi uống cà phê phát hiện, tri hô mọi người đến ngăn cản và giật cây búa rìu khỏi tay Hải. Trong lúc giằng co, anh N. và chị H. mở cửa phòng chạy thoát ra ngoài.

Nguyễn Minh Hải tại phiên tòa.

Trong lúc bỏ chạy, Hải phát hiện chiếc xe máy của anh Nguyễn Quang H. đang dựng bên lề đường, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên lấy xe, điều khiển về xã Long Hải, TPHCM để trốn. Đến ngày 22/8/2025, Công an TPHCM đưa Hải về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác, có tính chất côn đồ, tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.