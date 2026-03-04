MS 2026.054

Tuổi thơ gắn liền với phòng bệnh

Nhìn đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên của bé Nguyễn Đình Nam (SN 2022), ít ai có thể tin rằng cậu bé đã nhiều lần đối diện lằn ranh sinh tử. Hai cánh tay chi chít vết kim truyền hóa chất đến mức “cháy” ven, gương mặt hao gầy sau những lần cấp cứu liên tiếp khiến ai chứng kiến cũng thấy xót xa.

Mới 4 tuổi, bé Nguyễn Đình Nam đã nhiều lần đối diện với lằn ranh sinh tử

Là người mẹ, chị Đinh Thị Nhiên (SN 1978, ở thôn Đăng Đinh, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) thấu rõ từng nỗi đau con phải chịu đựng.

Bất hạnh ập đến vào tháng 8/2025, khi bé Nam mới hơn 3 tuổi. Chị Nhiên phát hiện một bên đùi trái của con sưng to bất thường. Đưa con đi khám ở một phòng khám tư gần nhà, chị được thông báo con bị giãn cơ, tụ máu do ngã. Nhưng sau 15 ngày điều trị không thuyên giảm, khối sưng ngày càng lớn hơn.

Lo lắng, chị Nhiên đưa con về Hà Nội thăm khám tại bệnh viện trung ương. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện khối u bất thường và chỉ định chụp cộng hưởng từ. Giữa tháng 8/2025, Nam được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm sinh thiết. Kết quả chẩn đoán khiến chị Nhiên “chết điếng”: con mắc ung thư phần mềm.

Nam được chuyển đến Bệnh viện K Tân Triều. Cũng từ đó, hành trình điều trị của bé bắt đầu. Các bác sĩ xác định bệnh của bé ở giai đoạn 3, thể nguy cơ cao. Ngày 22/8/2025, bé Nam bước vào hành trình hóa trị.

Đến nay, bé đã trải qua 6 lần hoá trị, nhưng bệnh tình không ngừng tiến triển, di căn lên ổ bụng và xương chậu, đẩy con sang giai đoạn 4 đe doạ tính mạng.

Tháng 1/2026, bé Nam được phẫu thuật cắt khối u và vét hạch. Ca mổ thành công nhưng nguy cơ tái phát luôn rình rập. Sau phẫu thuật, bé tiếp tục hóa trị và xạ trị với lịch trình dày đặc, khiến cơ thể non nớt nhiều lần rơi vào kiệt sức.

Có những đêm thức trắng ở bệnh viện, chị Nhiên ôm con vào lòng, lắng nghe từng hơi thở khó nhọc. Mỗi lần con tụt bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu do tác dụng phụ của hóa chất, gia đình lại hốt hoảng chuyển cấp cứu, có thời điểm phải chuyển con sang bệnh viện khác để điều trị nhiễm khuẩn.

Nghẹn ngào nhớ lại những khoảnh khắc ấy, chị Nhiên chia sẻ: “Những lúc con phải vào phòng cấp cứu vì các chỉ số máu tụt sâu. Tôi lo lắm, chỉ sợ con bỏ mình mà đi...”.

Mẹ bất lực nhìn con giành giật sự sống

Vừa chăm sóc con, chị Nhiên vừa phải đối diện với áp lực tài chính bởi chi phí điều trị của con ngày một nhiều hơn. Chồng chị – anh Nguyễn Đình Đức – làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Bản thân chị là giáo viên tiểu học, nhưng vì phải luân phiên chăm con tại viện nên thường xuyên phải nghỉ dạy, thu nhập cũng bị giảm.

Hành trình điều trị cho bé Nam còn lâu dài, chi phí rất tốn kém

Chi phí điều trị cho bé Nam đến nay đã lên tới 150 triệu đồng, chưa tính chi phí sinh hoạt, ăn uống, sữa, bỉm hằng ngày cho con.... Gia đình chị đã vét sạch từng đồng tiền dành dụm được, số còn lại phải vay mượn anh em, họ hàng.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), hiện tại, bệnh tình của bé Nguyễn Đình Nam đang ở giai đoạn 4, tình trạng nguy hiểm. Hiện bệnh nhân đã truyền được 6 đợt hóa chất và chuẩn bị phẫu thuật nạo cắt khối u ở đùi trái và bẹn trái. Vì vậy, việc điều trị cho bé xác định còn lâu dài, chi phí điều trị tốn kém.

Ông Trần Văn Thông, Trưởng thôn Đăng Đinh (xã Nguyễn Trãi) xác nhận: bé Nguyễn Đình Nam là con chị Đinh Thị Nhiên. Trước đây kinh tế gia đình chị Nhiên không đến mức khó khăn. Tuy nhiên, từ khi bé Nam mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên vào bệnh viện điều trị, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Chị Nhiên phải nghỉ dạy để chăm con, còn anh Đức làm nghề tự do thu nhập thấp, không đủ trang trải chi phí chữa bệnh kéo dài.

Để tiếp thêm hy vọng, giúp bé Nam có cơ hội tiếp tục hành trình điều trị bệnh hiểm nghèo, gia đình bé rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Bạn đọc giúp bé Nguyễn Đình Nam có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.054 (bé Nguyễn Đình Nam) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đinh Thị Nhiên (mẹ của bé Nam) theo địa chỉ: Thôn Đăng Đinh, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0329477056.

