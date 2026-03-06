Bé Nguyễn Hà Như Ngọc (SN 2018, thôn Phần Lâm, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) – nhân vật trong bài viết: “ Cha đơn thân kiệt quệ cầu cứu cộng đồng cứu con gái 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo”.

Bé Nguyễn Hà Như Ngọc mắc bạo bệnh được bạn đọc giúp đỡ số tiền 190.859.999 đồng

Mới 4 tháng tuổi, bé Ngọc liên tục sốt cao, co giật. Anh Nguyễn Đức Hà vội vàng đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên), sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán, Ngọc mắc chứng động kinh, buộc phải dùng thuốc thường xuyên và theo dõi lâu dài.

Khi Ngọc tròn 2 tuổi, bé tiếp tục sốt cao, co giật nguy kịch. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại bệnh viện cho thấy Ngọc bị giãn não thất, teo não, chậm phát triển tinh thần và rối loạn phổ tự kỷ.

Từ năm 2020, bệnh viện thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Ngọc. Mỗi tháng, chi phí điều trị cho bé khoảng 3 triệu đồng, chưa kể những đợt nguy kịch phải nằm viện dài ngày với chi phí tăng lên rất lớn.

Đầu năm 2025, Ngọc từng trải qua 20 ngày giành giật sự sống trong bệnh viện. Tháng 11/2025, sức khỏe Ngọc rơi vào tình trạng nguy kịch. Cuối tháng 12/2025, Ngọc tiếp tục nhập viện trong tình trạng phải thở máy; chỉ trong 4 ngày, chi phí thuốc men và điều trị đã lên tới 20 triệu đồng - số tiền quá lớn khiến anh Hà kiệt quệ.

Sau khi hoàn cảnh của bé Ngọc được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 190.859.999 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé Ngọc đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

“Nhờ có mọi người giúp đỡ, con gái tôi có thêm điều kiện để chữa bệnh. Hiện tại, con vẫn đang điều trị ở viện”, anh Hà chia sẻ.