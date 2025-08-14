Trái với suy nghĩ phổ biến rằng cần bằng cấp về học máy hay kỹ thuật để thành công trong tương lai gần, CEO Amazon Web Services (AWS) Matt Garman khẳng định điều quan trọng nhất là rèn luyện “kỹ năng mềm” như sáng tạo và thích ứng.

Chia sẻ với CNBC, Garman cho biết ông đã khuyên con trai - một học sinh trung học chuẩn bị vào đại học - phát triển khả năng tư duy phản biện bất kể ngành học.

“Tôi nghĩ một phần của việc học đại học là xây dựng tư duy phản biện. Không chỉ là học một kỹ năng cụ thể, mà là học cách trở thành một người biết suy nghĩ thấu đáo. Ở một khía cạnh nào đó, đây sẽ là kỹ năng quan trọng nhất trong tương lai”, ông nói.

CEO AWS Matt Garman tin rằng tư duy phản biện là kỹ năng số 1 trong kỷ nguyên AI. Ảnh: Axios

Theo Garman, trong kỷ nguyên AI, tư duy phản biện sẽ là chìa khóa số một để thành công. “Bạn sẽ cần sáng tạo, biết suy nghĩ phản biện và linh hoạt. Khả năng học điều mới và thích nghi sẽ quan trọng không kém bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào”, ông nhấn mạnh.

Danh sách các công việc và kỹ năng mà AI có thể thay thế ngày càng dài. Ngay cả Amazon - nơi Garman làm việc - cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự văn phòng và đưa nhiều công cụ AI vào vận hành.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy AI khó có thể thay thế trí tuệ con người trong việc sáng tạo ý tưởng mới hay đưa ra đánh giá tinh tế.

CEO OpenAI Sam Altman từng nhận định tại Đại học Howard năm 2024: “AI có thể tạo ra nhiều ý tưởng hay, nhưng vẫn cần con người để nhận ra đâu là thứ mà mọi người thực sự muốn”.

Kỹ năng tư duy phản biện có thể được rèn luyện ở mọi nơi. Người đi làm nâng cao kỹ năng này qua những thói quen hàng ngày như chơi các trò chơi chiến thuật hay đặt nhiều câu hỏi hơn.

Một số khóa học trực tuyến miễn phí cũng giúp cải thiện tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp.

Khi đã rèn luyện tốt, bạn có thể thể hiện kỹ năng này với nhà tuyển dụng bằng cách nêu ví dụ về các vấn đề khó bạn từng giải quyết, hoặc đặt câu hỏi sâu sắc thể hiện sự tò mò và khả năng giao tiếp, theo chuyên gia LinkedIn Andrew McCaskill.

Ngoài tư duy phản biện, Garman cũng nhấn mạnh hai kỹ năng mềm quan trọng khác là khả năng thích ứng với công nghệ mới, đặc biệt là AI và giao tiếp hiệu quả.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng con người vẫn vượt trội hơn AI trong giao tiếp nhờ khả năng đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể, thể hiện sự đồng cảm và trí tuệ cảm xúc, lắng nghe chủ động và phản hồi sâu sắc.

“Những kỹ năng này quan trọng hôm nay và sẽ còn quan trọng hơn trong tương lai”, Garman khẳng định.

Theo báo cáo tháng 2/2024 của LinkedIn, khi AI dần thay thế các công việc hành chính, nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên thích ứng nhanh với thay đổi công nghệ.

Dù AI xử lý tốt nhiều công việc, Garman cho biết hầu hết khách hàng “vẫn muốn nói chuyện với con người” để nhận được sự quan tâm và góc nhìn cá nhân. Những kỹ năng này vẫn “tiếp tục cực kỳ quan trọng trong một thời gian dài”, ông nói.

