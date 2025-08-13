Tại nhà máy Dearborn Truck Plant (Mỹ), nơi mỗi năm hơn 300.000 xe bán tải F-150 - mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ - ra lò, Ford vừa triển khai hai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên AiTriz và MAIVS nhằm phát hiện lỗi sản xuất ngay lập tức.

AiTriz, ra mắt tháng 12/2024 và được đặt tên theo nhà phát triển người Tây Ban Nha Beatriz Garcia Collado, dùng máy học và video trực tiếp để nhận diện sai lệch chỉ vài milimet. Trong khi đó, MAIVS, ra đời từ tháng 1/2024, sử dụng ảnh tĩnh chụp từ smartphone gắn trên giá in 3D để xác nhận các bộ phận được lắp đúng vị trí.

Hệ thống AI trong nhà máy có thể giúp Ford giảm các đợt triệu hồi xe tốn kém. Ảnh: Insider

Theo Jeff Tornabene, quản lý ứng dụng thị giác tại Trung tâm Công nghệ và Phát triển Sản xuất của Ford: “Khi hệ thống điều khiển nắm được ‘công thức’ và hệ thống thị giác có thể kiểm tra, sẽ có những ‘dây đai an toàn’ hữu ích đảm bảo bạn lắp đúng chi tiết cho đúng xe”.

Những công cụ này giúp công nhân phát hiện vấn đề ngay tại chỗ, trước khi chúng biến thành các khoản chi phí bảo hành, triệu hồi hay sửa chữa tốn kém. Đây là hướng đi mà Ford kỳ vọng sẽ cải thiện sau khi đứng đầu ngành về số lần triệu hồi trong 4/5 năm gần nhất.

Năm nay, hãng đã ghi nhận kỷ lục 94 đợt triệu hồi, chủ yếu với xe sản xuất trước 2023 - con số cao nhất trong lịch sử của một hãng xe lớn chỉ trong chưa đầy một năm. Một ví dụ, đợt triệu hồi 694.271 chiếc Bronco Sport và Escape vì rò rỉ nhiên liệu đã tiêu tốn 570 triệu USD, theo Detroit Free Press.

Patrick Frye, quản lý kỹ thuật tại nhà máy Dearborn, cho biết: “Thay vì chờ phương tiện đến khâu kiểm tra cuối, hệ thống cho phép kiểm soát quy trình tốt hơn ngay tại trạm lắp ráp”.

Trước kia, nhiều lỗi điện chỉ xuất hiện ở bước cuối, buộc phải tháo thảm hay ghế để sửa. Khi xe ngày càng nhiều màn hình, cảm biến và phần cứng tự lái, một kết nối lỏng lẻo cũng gây ra những cơn đau đầu lớn. “Trong môi trường ồn ào hoặc khi mang găng bảo hộ, bạn không phải lúc nào cũng nghe được ‘tách’ hay cảm nhận rõ khi hai giắc nối khớp với nhau”, Frye nói.

Brandon Tolsma, kỹ sư thị giác của Ford, nhấn mạnh kết quả thời gian thực là yếu tố then chốt, giúp họ tiết kiệm thời gian quý báu.

Hiện MAIVS đã có mặt tại gần 700 trạm, còn AiTriz ở 35 trạm khắp Bắc Mỹ. MAIVS chỉ xử lý ảnh tĩnh, trong khi AiTriz với video trực tiếp cho độ chính xác và linh hoạt cao hơn, đặc biệt khi bị che khuất tạm thời.

Tolsma cho biết trước đây, một số giắc nối lỗi vẫn qua được kiểm tra vì vẫn có tiếp xúc điện cơ bản, nhưng trên thực tế có thể bung ra khi vận hành. AI hiện có thể phát hiện sai lệch chỉ vài milimet mà ngay cả công nhân giàu kinh nghiệm cũng khó nhận ra, nhất là khi chi tiết bị che bởi khung kim loại hay lớp thảm.

Các chuyên gia phân tích tỏ ra thận trọng. David Whiston, chuyên gia của Morningstar, nhận định: “AI nếu được triển khai hiệu quả có thể giảm số đợt triệu hồi trong thập kỷ tới, nhưng hiện chưa có gì đảm bảo”.

Tornabene khẳng định mục tiêu là hỗ trợ, không thay thế nhân công. Khi mẫu xe ngày càng phức tạp, AI sẽ hỗ trợ công nhân lắp ráp các cảm biến, chip và bộ xử lý mới, phục vụ tham vọng xe tự lái của Ford. Chúng cũng giúp giảm thiểu tiếng ồn nhà máy, bảo đảm mỗi chiếc xe đều được sản xuất như ý.

“Đây chưa phải điểm kết thúc. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu kế hoạch biến công nghệ này thành ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’ về chất lượng", ông nói.

(Theo Insider)