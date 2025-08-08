GPT-5: Bốn phiên bản cho mọi nhu cầu

Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng về tốc độ, chi phí và độ phức tạp tính toán, OpenAI đã cho ra mắt bốn phiên bản riêng biệt của mô hình, bao gồm:

GPT-5: Là mô hình lý luận đầy đủ, được sử dụng trong cả ChatGPT và giao diện lập trình ứng dụng (API) của OpenAI cho các tác vụ tổng quát chất lượng cao.

GPT-5 Pro: Là phiên bản nâng cao với khả năng lý luận mở rộng và tính toán song song, được thiết kế cho các môi trường doanh nghiệp và nghiên cứu phức tạp.

Mô hình này cung cấp câu trả lời chi tiết và đáng tin cậy hơn, đặc biệt với các truy vấn mơ hồ hoặc nhiều bước.

GPT-5 Mini: Là phiên bản nhỏ hơn, nhanh hơn của mô hình chính, được tối ưu hóa cho độ trễ thấp và ít tốn tài nguyên. Nó được sử dụng làm phương án dự phòng khi đạt giới hạn sử dụng hoặc khi chỉ cần lý luận ở mức tối thiểu.

GPT-5 Nano: Là phiên bản nhẹ nhất, được xây dựng để đạt tốc độ và hiệu quả cao trong các ứng dụng có khối lượng lớn hoặc nhạy cảm về chi phí.

Nó vẫn giữ khả năng lập luận nhưng ở quy mô nhỏ hơn, lý tưởng cho các thiết bị di động hoặc ứng dụng bị giới hạn về độ trễ.

OpenAI ra mắt GPT-5 sau 2,5 năm kể từ GPT-4. Ảnh: VentureBeat

Từ nay, GPT-5 sẽ trở thành nền tảng chính của ChatGPT, thay thế toàn bộ các model trước đây cho 700 triệu người dùng.

Người dùng miễn phí có thể trải nghiệm GPT-5 và GPT-5 Mini với giới hạn sử dụng; gói Plus (20 USD/tháng) và Pro (200 USD/tháng) được ưu tiên truy cập, trong đó GPT-5 Pro dành riêng cho khách hàng cao cấp như Team (30 USD/tháng hoặc 240 USD/năm), Enterprise và EDU.

Hệ thống ChatGPT mới cũng tự động chuyển đổi giữa GPT-5 và Mini tùy theo độ phức tạp câu hỏi, không cần chọn thủ công.

Viết phần mềm theo yêu cầu chỉ bằng một câu lệnh

Để làm rõ sự khác biệt giữa các mô hình, CEO OpenAI Sam Altman ví von: “GPT-3 giống như đang trò chuyện với một học sinh trung học. GPT-4 như một sinh viên đại học. Còn GPT-5 là lần đầu tiên mang lại cảm giác như bạn đang có một chuyên gia trình độ tiến sĩ ngay trong túi”.

Một trong những khả năng ấn tượng nhất được trình diễn cho các phóng viên là việc tạo ra mã code cho một ứng dụng web hoạt động hoàn chỉnh từ một câu lệnh duy nhất.

Ví dụ, một ứng dụng học tiếng Pháp với trò chơi tích hợp đã được tạo ra chỉ trong vài phút, với các ký tự lấy cảm hứng từ biểu tượng cảm xúc, hình nền và các menu tương tác có thể nhấp vào.

Khả năng này đã có trên các mô hình OpenAI trước đó và các đối thủ, nhưng GPT-5 vượt trội hơn hẳn về tốc độ và sự hoàn thiện.

Hệ thống AI chính xác nhất, nhạy bén nhất của OpenAI

Dù được kỳ vọng rất lớn, nhưng điểm mấu chốt của GPT-5 không phải là AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng quát) mà mục tiêu được OpenAI đặt ra là một hệ thống AI tự chủ có thể hoạt động tốt hơn con người trong hầu hết các công việc có giá trị kinh tế.

Theo OpenAI, GPT-5 là hệ thống AI chính xác, nhạy bén và nhận biết ngữ cảnh tốt nhất mà công ty từng phát hành.

Mô hình này không chỉ cải thiện về khả năng sáng tạo mà còn giảm đáng kể lỗi sai, đạt được những thành tựu ấn tượng trong các bài kiểm tra chuyên môn.

Hệ thống GPT-5 đã giảm khoảng 45% lỗi thực tế so với GPT-4o trong điều kiện sử dụng thông thường. Đặc biệt, khi sử dụng chế độ "suy nghĩ" (thinking mode), con số này có thể giảm tới 80%.

Chế độ này, được người dùng kích hoạt bằng cách yêu cầu mô hình dành thời gian suy nghĩ, cho phép đưa ra các phản hồi phức tạp và đáng tin cậy hơn.

GPT-5 Pro đã thiết lập những kỷ lục mới trên các chuẩn đánh giá hàng đầu như GPQA (88.4%), AIME 2025 (100% khi sử dụng Python để giải toán) và HealthBench Hard (46.2%).

Những cải tiến về hiệu suất này xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, từ học thuật đến các ứng dụng thực tế. Trong lập trình, GPT-5 đạt kết quả đột phá trên các bài kiểm tra SWE-Bench Verified (74.9%) và Aider Polyglot (88%).

Một thành tựu đáng kinh ngạc khác là trên "Humanity's Last Exam" (Bài thi cuối cùng của nhân loại) - một chuẩn đánh giá mới gồm 2.500 câu hỏi cực khó để kiểm tra các hệ thống AI, GPT-5 Pro đã đạt kỷ lục 42%, vượt xa các đối thủ và tất cả các mô hình OpenAI trước đây.

Về các tác vụ viết lách, GPT-5 có khả năng điều chỉnh linh hoạt hơn theo giọng điệu, ngữ cảnh và ý định của người dùng. Mô hình này duy trì tính mạch lạc tốt hơn, cấu trúc thông tin rõ ràng và hoàn thành các bài viết phức tạp.

Những cải tiến không chỉ dừng lại ở mặt kỹ thuật. OpenAI nhấn mạnh GPT-5 mang lại cảm giác trò chuyện tự nhiên và giống con người hơn. Các trường hợp sử dụng liên quan đến sức khỏe cũng đã được nâng cao.

Dù OpenAI vẫn khuyến cáo ChatGPT không thay thế các chuyên gia y tế, GPT-5 đã chủ động hơn trong việc đưa ra cảnh báo, giúp người dùng diễn giải kết quả y tế, và hướng dẫn họ chuẩn bị cho các cuộc hẹn hoặc đánh giá các lựa chọn.

Hệ thống cũng điều chỉnh câu trả lời dựa trên vị trí, kiến thức nền tảng và ngữ cảnh của người dùng, mang lại sự hỗ trợ an toàn và cá nhân hóa hơn.

Một trong những cập nhật quan trọng nhất là "hoàn thành an toàn" (safe completions), một hệ thống mới giúp GPT-5 tránh từ chối đột ngột hoặc tạo ra các kết quả không an toàn. T

hay vì từ chối thẳng thừng các truy vấn, GPT-5 sẽ cố gắng đưa ra phản hồi hữu ích nhất trong giới hạn an toàn của nó và giải thích khi nào nó không thể hỗ trợ – một thay đổi giúp giảm đáng kể các trường hợp từ chối không cần thiết trong khi vẫn duy trì độ tin cậy.

GPT-5 không chỉ dành cho những người dùng trả phí. OpenAI đã cho phép truy cập mô hình này trên tất cả các gói ChatGPT, bao gồm cả người dùng miễn phí. Đây là một động thái có chủ đích nhằm phổ cập lợi ích của AI đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Sự ra mắt của GPT-5 còn đi kèm với một số tính năng mới như tùy chỉnh giao diện bằng màu sắc, các "nhân cách" cài sẵn như "Người hoài nghi" (Cynic), "Robot", "Người lắng nghe" (Listener) và "Mọt sách" (Nerd). ChatGPT cũng sẽ sớm tích hợp liền mạch với Gmail, Google Calendar và Google Contacts.

(Tổng hợp)