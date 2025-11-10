Hai tuần gần đây, nhiều bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận số ca mắc cúm A nhập viện điều trị tăng mạnh, phần lớn là trẻ nhỏ.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện có gần 50 bệnh nhân cúm A được điều trị. Còn ở Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong tuần đầu tháng 11 đã có 280 bệnh nhi đến khám vì cúm A (chiếm hơn 50% tổng số ca khám trong cả tháng 10), trong đó 65 trẻ phải nhập viện. Tính đến chiều 8/11, vẫn còn 33 trường hợp điều trị nội trú.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường ở mức độ nhẹ, nhưng không nên chủ quan, đặc biệt với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền vì cúm dễ dẫn đến bội nhiễm, biến chứng, thậm chí tử vong.

Gừng - “trợ thủ” tự nhiên hỗ trợ phòng cúm

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc nam cho biết, vào mùa lạnh, khi các virus đường hô hấp như cúm A lưu hành hoặc có nguy cơ bùng phát, việc tăng cường miễn dịch, giảm viêm và làm dịu các triệu chứng là rất quan trọng.

Nếu tỏi được coi là “thần dược” chống cảm cúm thì gừng cũng là “trợ thủ” tự nhiên hỗ trợ giảm viêm, làm ấm cơ thể và cải thiện sức đề kháng.

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền của nhiều nền văn hóa. Trong gừng có các hoạt chất như gingerol, shogaol, zingerone giúp ức chế các quá trình gây viêm như COX-2, TNF-α, NF-κB, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa.

Mật ong gừng - thức uống giúp làm ấm cơ thể. Ảnh: N. Huyền

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hệ miễn dịch vững vàng sẽ giúp cơ thể chống lại cảm lạnh, cúm hiệu quả hơn. Ngoài ra, gừng còn giúp giảm đau họng, ho, nghẹt mũi, sốt nhẹ và mệt mỏi = những triệu chứng thường gặp khi bị cảm cúm.

Theo Tiến sĩ Phương, uống trà gừng ấm hoặc thêm gừng vào món ăn hằng ngày giúp làm ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu ngoại vi, giảm cảm giác lạnh và kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Khi bị cúm A và có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau họng, ho, mệt mỏi…, dùng gừng có thể giúp làm dịu họng, giảm khô rát, giảm sưng viêm đường hô hấp trên và làm thông mũi.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng gừng không thể thay thế vắc xin hoặc thuốc kháng virus. Nếu người bệnh có biểu hiện nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực… cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Gừng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế điều trị y tế.

Đặc biệt, nhờ khả năng hỗ trợ tuần hoàn và kháng viêm, gừng còn giúp giảm mệt mỏi kéo dài, cải thiện tiêu hóa, kích thích ăn ngon - rất tốt cho người mới ốm dậy, cơ thể yếu hoặc tiêu hóa kém.

Cách dùng: Lấy khoảng 2-3cm củ gừng tươi, thái lát hoặc đập dập hãm với nước sôi hoặc đun cùng chút đường, uống khi còn ấm. Có thể thêm mật ong, chanh để tăng hương vị và hiệu quả. Ngoài ra, có thể cho gừng tươi vào canh, súp, cháo hoặc các món ăn khác để làm ấm cơ thể.

“Gừng là gia vị dễ tìm, gần như có trong bếp của mọi gia đình, chi phí thấp, mùi vị dễ chịu. Có thể dùng song song với các biện pháp y tế khác để tăng hiệu quả hỗ trợ”, Tiến sĩ Phương cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: Dùng gừng quá liều có thể gây ợ nóng, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Người đang sử dụng thuốc chống đông máu, có bệnh về đường mật hoặc dạ dày nhạy cảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng gừng thường xuyên.