Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Patricia Bannan nhận định: “Khi chọn ăn trái cây, mọi người thường không cần phải lo lắng về lượng chất béo. Đây là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít chất béo nhất mà chúng ta có thể ăn. Trong hầu hết các loại quả, chất béo tập trung ở hạt, là nguồn năng lượng cần thiết cho hạt nảy mầm (hạt táo, hạt nho…). Vì vậy, ăn trái cây mà bỏ hạt, bạn gần như không nạp chất béo".

Bên cạnh đó, theo Today, vẫn có một số trái cây có lượng chất béo đáng kể trong phần thịt, giúp no lâu. Các loại quả trên cũng cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa nên ăn vừa phải sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà không cần lo lắng.

Sầu riêng là một trong những loại quả chứa lượng đáng kể chất béo. Ảnh: Ban Mai

Sầu riêng

150g sầu riêng: 13g chất béo

Sầu riêng là trái cây nhiệt đới có vỏ gai, trồng phổ biến ở Đông Nam Á, nổi bật với kết cấu kem và vị ngọt. Loại quả này giàu flavonoid - hợp chất thực vật có lợi và chứa cả đường lẫn chất béo, nên rất giàu năng lượng. Sầu riêng cũng nổi tiếng với mùi hương khá mạnh nên một số người không thích ăn. Ngược lại, nhiều người lại "mê đắm" loại quả này.

Bơ

70g bơ (1/3 quả): 7g chất béo

Bơ nổi bật trong thế giới trái cây nhờ giàu chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim, tương tự như trong dầu ô liu và các loại hạt. Chất béo này tạo cảm giác mềm mịn và giúp bạn no lâu, đồng thời hỗ trợ hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Bơ cũng giàu chất xơ. Nghiên cứu ghi nhận những người hay ăn bơ có xu hướng cân nặng thấp hơn, có thể vì chất béo và chất xơ giúp họ ăn ít đi. Chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo khuyên mọi người nên ăn khoảng 1/3 quả mỗi ngày.

Ô liu

40g ô liu xanh (10 quả): 6g chất béo

Ô liu thuộc họ quả hạch, giàu chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim, ít đường, giàu chất xơ và carbohydrate thấp. Ô liu xanh hay đen đều cung cấp giá trị dinh dưỡng tương tự. Dầu ô liu nổi tiếng trong chế độ ăn Địa Trung Hải, là lựa chọn lành mạnh cho nấu ăn hằng ngày.

Dừa

28g cơm dừa khô: 4g chất béo

Cơm dừa chứa khoảng 65% chất béo và giàu chất xơ, chủ yếu dưới dạng triglyceride chuỗi trung bình (MCT). Một số nghiên cứu cho thấy MCT được chuyển hóa khác với các loại chất béo khác, nhưng bằng chứng về lợi ích sức khỏe tổng thể vẫn chưa đồng nhất. Cơm dừa tươi hoặc bào dùng vừa phải là phù hợp; nên hạn chế dầu dừa và kem dừa cô đặc.

Lựu

87g hạt lựu: 1g chất béo

Lựu nổi tiếng với tác dụng chống viêm, cung cấp vitamin C, K, folate, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi. Đây là thực phẩm lành mạnh, phù hợp trong mùa thu và những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.