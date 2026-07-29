Trong khi dòng vốn đầu tư toàn cầu đổ dồn vào các gã khổng lồ bán dẫn, một nhóm doanh nghiệp Nhật Bản thuộc các ngành nghề truyền thống như thiết bị vệ sinh, dệt may hay gia vị thực phẩm lại bất ngờ trở thành những "ngôi sao" trên thị trường chứng khoán nhờ làn sóng AI.

Mã cổ phiếu của Toto (nổi tiếng với bồn cầu thông minh), Nittobo (sản xuất sợi thủy tinh) và Ajinomoto (sản xuất mì chính) đã ghi nhận mức tăng lần lượt 78%, 63% và 61% trong năm nay. Điểm chung của họ là đã tận dụng thành công công nghệ cốt lõi để chen chân vào chuỗi cung ứng bán dẫn phục vụ AI.

Toto: Cú hích từ gốm kỹ thuật cao

Trong báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3, Toto cho biết doanh thu và lợi nhuận từ mảng thiết bị vệ sinh truyền thống - vốn có lịch sử hơn 100 năm - ghi nhận suy giảm. Tuy nhiên, mảng gốm tiên tiến (Advanced Ceramics) đã cứu vãn toàn bộ kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Doanh thu năm của mảng gốm này tăng 34% và lợi nhuận hoạt động tăng tới 42%. Nhờ nhu cầu bùng nổ từ máy chủ AI và trung tâm dữ liệu, gốm tiên tiến đạt biên lợi nhuận cao vượt trội so với mảng thiết bị nhà tắm.

Đế kẹp tĩnh điện bằng gốm. Ảnh: Toto

Tận dụng chuyên môn về gốm sứ, Toto đã sản xuất đế kẹp tĩnh điện bằng gốm từ năm 1988. Đây là linh kiện then chốt giúp cố định đĩa bán dẫn (wafer) trong quá trình khắc quang khắc, góp phần nâng cao tỷ lệ xuất xưởng của các dòng chip tiên tiến.

Trả lời CNBC, đại diện Toto khẳng định tập đoàn không có ý định từ bỏ mảng thiết bị vệ sinh truyền thống vì đây là "chân đế" vững chắc giúp cân bằng tài chính trước những biến động mạnh của ngành bán dẫn.

Nittobo: Sợi thủy tinh cho hạ tầng AI

Sản phẩm sợi thủy tinh (T-Glass). Ảnh: Nittobo

Nhà sản xuất vật liệu Nittobo cho biết mảng vật liệu điện tử đang trở thành trụ cột tăng trưởng chính của công ty trong thập kỷ tới. Sản phẩm "T-glass" (sợi thủy tinh) ra mắt từ năm 1984 của hãng hiện là thành phần không thể thiếu trên các bo mạch in và đế bao bì bán dẫn cho các máy chủ AI.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu mảng vật liệu điện tử của Nittobo tăng 20,4%, trong khi lợi nhuận hoạt động nhảy vọt 39,7% so với cùng kỳ. Mảng này đóng góp tới 91% vào mức tăng trưởng doanh thu chung của tập đoàn.

Nittobo dự báo nhu cầu về vật liệu thủy tinh đặc biệt dành cho trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng sẽ tiếp tục tăng mạnh, đồng thời khẳng định sẽ chủ động mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng thị trường.

Ajinomoto: Phim cách điện từ phụ phẩm sản xuất mì chính

Không chỉ dừng lại ở gia vị thực phẩm, Ajinomoto đang sở hữu một "vũ khí" quan trọng của ngành bán dẫn: màng cách điện ABF (Ajinomoto Build-up Film).

Màng ABF của Ajinomoto. Ảnh: Ajinomoto

Ít ai biết rằng, màng ABF được phát triển từ năm 1999 dựa trên công nghệ xử lý các phụ phẩm của quá trình sản xuất mì chính (MSG). Ngày nay, ABF là vật liệu cách điện bắt buộc phải có trong quá trình đóng gói các dòng chip hiệu năng cao như CPU cho máy chủ AI và thiết bị 5G.

Trong năm tài chính vừa qua, mảng "Chăm sóc sức khỏe và khác" (bao gồm màng ABF) của Ajinomoto ghi nhận lợi nhuận kinh doanh tăng 45,1% so với cùng kỳ, đóng góp hơn một phần ba tổng lợi nhuận toàn tập đoàn - vượt qua cả mảng thực phẩm đông lạnh.

Ajinomoto đặt mục tiêu cân bằng tỷ trọng 1:1 giữa mảng thực phẩm truyền thống và mảng Khoa học Amino (AminoScience), trong đó màng ABF đóng vai trò là hạt nhân tăng trưởng chính.

(Theo CNBC)