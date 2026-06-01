Trấn Thành.

- Trấn Thành giống nhân vật Max bao nhiêu phần trăm?

Tôi nghĩ Max chỉ giống mình ở sự bướng bỉnh và hơi hỗn một chút thôi. Còn về ngoại hình thì Max giống Quang Hùng MasterD hơn.

- Theo anh, điều gì khiến khán giả yêu thích Minions đến như vậy?

Vì Minion quá dễ thương. Thứ hai là Minion cũng “hỗn”, láu cá mà những nhân vật như vậy thường tạo được sự tò mò và thiện cảm với khán giả. Thứ ba là Minion không nói được nên mình muốn biết nó nói gì. Thứ tư là ngôn ngữ của nó mắc cười. Nó nói một thứ ngôn ngữ gì đó mình nghe thôi đã thấy mắc cười rồi mà vẫn không biết nó muốn gì. Và quan trọng là Minion rất là đông. Cho nên mỗi lần Minion xuất hiện mình thấy các bạn ấy giống như một cái nhà banh hay là như máy gắp thú, lúc nào chúng ta cũng thấy các bạn ấy rất đáng yêu.

- Anh có từng nghĩ đến việc tạo ra một nhân vật hoạt hình của riêng mình và bước chân vào lĩnh vực phim hoạt hình?

Thật ra tôi luôn nghĩ về điều đó vì mê phim hoạt hình. Và nếu như quý vị để ý phong cách của Trấn Thành sống ngoài đời cũng rất giống hoạt hình. Tôi luôn ước mơ Việt Nam sẽ có đầy đủ những công nghệ cao để một ngày nào đó Trấn Thành đủ sức làm một bộ phim hoạt hình mang chất lượng Hollywood để khán giả có thể xem mà không cần phải nhìn phụ đề quá nhiều. Quan trọng hơn tôi cũng muốn thay đổi một chút ngành công nghiệp lồng tiếng tại Việt Nam, đó là tâm huyết của Trấn Thành. Trấn Thành mong muốn làm sao cho vai diễn trở nên sinh động nhất có thể.

Thành muốn coi đây như một bài trải nghiệm của mình, một bài kiểm tra để xem lần này khi mình lồng tiếng với một cách khác có thể mang đến cho quý vị những cảm hứng đặc biệt hơn hay không. Và nếu như Trấn Thành thành công ở công việc này thì hy vọng sẽ tập hợp được một team lồng tiếng chuyên nghiệp.

Trấn Thành lồng tiếng cho "Minions và Quái vật" sẽ ra rạp Việt từ 1/7.

- Nếu có một Minions mang tên Trấn Thành, anh nghĩ nhân vật đó sẽ như thế nào?

Trước tiên bạn đó sẽ ăn rất nhiều. Cái thứ hai sẽ thích ghẹo cho người khác cười. Thứ ba sẽ láu cá, không thể hiền lành được mà phải đi đâm bị thóc, chọc bị gạo lúc nào cũng phá bĩnh và chắc bụng sẽ bự.

- Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu bước chân vào điện ảnh đến hiện tại, anh sẽ dùng 3 từ nào để miêu tả về mình?

Để miêu tả về chặng đường làm đạo diễn thì Thành luôn luôn có những chữ này. Đầu tiên là chữ chân thật. Thành luôn thích những cảm xúc chân thật. Thứ hai là cố gắng. Mình không phải xuất phát là một người học quá nhiều về điện ảnh nên mỗi ngày học một ít và Thành cũng có một chút xíu năng khiếu. Thành phải luôn luôn học hỏi mỗi ngày và cố gắng không ngừng vì như vậy mới không bị cũ và không bị bỏ lại phía sau.

Và thứ ba là cập nhật. Nếu không cập nhật tất cả những gì mình làm sẽ bị lặp lại. Mình cập nhật mình sẽ tiệm cận với những thị hiếu mới, những xu hướng mới và những điều mới mẻ đang xảy ra. Thành luôn đề cao điều đó bởi thế giới chuyển động chúng ta cũng phải chuyển động không thể đứng yên một chỗ được. Mọi thứ tiến về phía trước mà đứng yên một chỗ là bị bỏ lùi rồi.

Trấn Thành cũng hy vọng sẽ luôn luôn giữ được nhiệt huyết đam mê, vẫn hồn nhiên, chân thật và cố gắng không ngừng, cập nhật mỗi ngày.

Trích phim "Minions và Quái vật":