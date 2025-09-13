PGS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, ứng viên giáo sư ngành kinh tế

PGS Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1979, quê Từ Sơn - Bắc Ninh. Ông Trung tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng - ĐH Kinh tế Quốc dân; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chương trình cao học Việt-Bỉ; Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng - Học viện Ngân hàng.

Ông Trung được công nhận chức danh phó giáo sư ngành kinh tế năm 2016.

Trước khi đảm nhận chức Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM năm 2023, ông Trung làm việc tại Học viện Ngân hàng, Vụ thống kê dự báo Ngân hàng nhà nước rồi phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

Ông công bố 91 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, ứng viên giáo sư ngành kinh tế

PGS Lê Văn Huy sinh năm 1975, quê Điện Bàn - Quảng Nam (cũ). Ông Huy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (nay là Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng); Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp ĐH Nantes (Pháp); Tiến sĩ chuyên ngành Marketing và hệ thống thông tin - ĐH Nantes (Pháp).

Ông Huy được công nhận chức danh phó giáo sư ngành kinh tế năm 2012. Ông giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng năm 2023. Trước đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí ở trường này như giảng viên, phó phòng hành chính tổng hợp, trưởng phòng đào tạo, phó hiệu trưởng.

Ứng viên công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 19 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội, ứng viên giáo sư ngành kinh tế

PGS Hoàng Đình Phi sinh năm 1969, quê Nam Trực - Nam Định. Ông Phi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật tổng hợp - Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Nga - Trường ĐH Ngoại ngữ Quân sự, chuyên ngành Anh văn - Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Công nghệ và kinh doanh quốc tế - Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan); Tiến sĩ - Trường ĐH Thương mại.

Ông Hoàng Đình Phi được công nhận chức danh phó giáo sư kinh tế năm 2012.

Trước khi giữ chức Hiệu trưởng Trường Quản trị và kinh doanh năm 2021, ông đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên công ty xuất nhập khẩu, cố vấn pháp luật và kinh doanh, giảng viên, chủ nhiệm bộ môn, giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ, chủ nhiệm khoa.

Ứng viên công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 9 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS Tạ Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - ĐH Kinh tế quốc dân, ứng viên giáo sư ngành kinh tế

PGS Tạ Văn Lợi sinh năm 1971, quê Yên Bái. Ông Lợi tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế công nghiệp - ĐH Kinh tế quốc dân; Thạc sĩ chương trình cao học Việt - Bỉ; Tiến sĩ Kinh tế công nghiệp - ĐH Kinh tế Quốc dân.

Ông Lợi được công nhận chức danh phó giáo sư kinh tế năm 2013. Ông giữ chức Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - ĐH Kinh tế quốc dân năm 2024. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí như cán bộ kế hoạch, cán bộ xuất nhập khẩu, trưởng phòng kinh doanh, trưởng đại diện kiêm giám đốc công ty, giảng viên, giám đốc trung tâm, trưởng bộ môn, viện trưởng.

Ứng viên công bố 86 bài báo khoa học, trong đó có 20 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ứng viên phó giáo sư liên ngành điện - điện tử - tự động hóa

TS Trần Trọng Đạo sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi. Ông Đạo tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học ứng dụng và điều khiển - Trường ĐH Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc); Thạc sĩ chuyên ngành Điều khiển tự động và kỹ thuật tin học - Trường ĐH Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc); Tiến sĩ Điều khiển học kỹ thuật - Trường ĐH Tomas Bata in Zlín (Cộng hòa Séc).

Ông Đạo giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2023. Trước đó, ông đảm nhiệm các vị trí ở trường này như: Giảng viên, phó trưởng phòng đào tạo; trưởng phòng, viện trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng khoa học, quyền hiệu trưởng.

Ứng viên công bố 32 bài báo khoa học, trong đó có 16 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ứng viên phó giáo sư ngành kinh tế

TS Phan Hồng Hải sinh năm 1976, quê TPHCM. Ông Hải tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh tế TPHCM; thạc sĩ Quản trị kinh doanh - ĐH Bách khoa Hà Nội; Tiến sĩ Tài chính ngân hàng - Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

Ông Phan Hồng Hải giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM từ năm 2020. Trước đó, ông đảm nhiệm các vị trí tại trường này như: Quyền trưởng phòng kế hoạch - vật tư, trưởng phòng kế hoạch - vật tư, giảng viên, phó hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng trường.

Ông công bố 28 bài báo khoa học, trong đó có 9 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, ứng viên phó giáo sư liên ngành công nghệ thông tin

TS Lâm Thành Hiển sinh năm 1970, quê TP Huế. Ông Hiển tốt nghiệp đại học ngành Cơ khí nông lâm - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM; Thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin - ĐH Innotech France (Pháp); Tiến sĩ chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học - Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Lâm Thành Hiển giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng năm 2021. Trước đó, ông giữ các vị trí: Phó trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng đào tạo, phó hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng, thành viên Hội đồng quản trị.

Ứng viên công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 13 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Yersin Đà Lạt, ứng viên phó giáo sư liên ngành cơ khí - động lực

TS Phạm Đình Trung sinh năm 1977, quê Thanh Hóa. Ông Trung tốt nghiệp đại học ngành Cơ khí động lực - Trường ĐH Nha Trang; Thạc sĩ Cơ điện tử - Viện Công nghệ châu Á (Thái Lan); Tiến sĩ chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh - Trường ĐH Cardiff (Vương quốc Anh).

Ông Trung giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Yersin Đà Lạt từ năm 2018. Trước đó, ông là giảng viên Trường ĐH Nha Trang, phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết.

Ứng viên đã công bố 21 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, ứng viên phó giáo sư ngành y

TS Lê Thị Thúy sinh năm 1973, quê TP Đà Nẵng. Bà Thúy tốt nghiệp đại học ngành Bác sĩ y khoa - ĐH Y Huế; Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Hóa sinh - Trường ĐH Y Hà Nội.

Bà Thúy giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2022. Trước đó bà đảm nhiệm nhiều vị trí tại trường như phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách quản lý điều hành, trưởng khoa xét nghiệm y học, trưởng bộ môn, tổ trưởng, giảng viên...

Ứng viên công bố 50 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội, ứng viên phó giáo sư ngành luật

TS Nguyễn Văn Khoát sinh năm 1975, quê Hải Dương (cũ). Ông tốt nghiệp đại học ngành Luật - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; Thạc sĩ ngành Luật học - Trường ĐH Luật TPHCM; Tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự - Học viện Khoa học Xã hội.

Ông Nguyễn Văn Khoát giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2022. Trước đó ông là giám định viên, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM, phó trưởng khoa Kiểm sát Hình sự rồi phó hiệu trưởng trường này.

Ứng viên đã công bố 22 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ứng viên phó giáo sư liên ngành điện - điện tử - tự động hóa

TS Kiều Xuân Thực sinh năm 1976, quê TP Hà Nội. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông - ĐH Bách Khoa Hà Nội; Thạc sĩ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông - ĐH Bách Khoa Hà Nội; Tiến sĩ ngành Điện tử - Viễn thông - ĐH Ulsan (Hàn Quốc).

Ông Kiều Xuân Thực giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội từ năm 2023. Trước đó ông là phó hiệu trưởng, trưởng phòng đào tạo, giảng viên ở trường này.

Ông Thực công bố 39 bài báo khoa học, trong đó có 22 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.