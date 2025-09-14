Từ nguyện vọng 2 đến mối "lương duyên" kéo dài

Sinh năm 1997 tại Việt Trì (Phú Thọ), Lê Anh Đức đến với tiếng Trung như một cái duyên. Khi nộp hồ sơ vào Trường Đại học Hà Nội, tiếng Trung chỉ là lựa chọn thứ 2 nhưng cuối cùng, môn học này đã đồng hành với Đức suốt hành trình học thuật.

Trong 4 năm đại học, Anh Đức là sinh viên nổi bật trong khoa, giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ tiếng Trung (2017-2018), nhận học bổng toàn phần trong 5 kỳ, giành ngôi quán quân khu vực Hà Nội và giải nhất hùng biện vòng chung kết toàn cầu cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 17 (2018).

Lê Anh Đức là một nhân vật nổi bật trong cộng đồng học thuật tiếng Trung tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nhưng con đường này không chỉ có màu hồng. “Xuất phát từ con số 0, cái khó nhất với mình là phải học một ngôn ngữ hoàn toàn mới trong môi trường đầy áp lực và cạnh tranh: Bài vở dồn dập, tốc độ học nhanh, bạn bè xung quanh lại đã có nền tảng ngoại ngữ vững. Để vượt qua, mình học cách giữ tinh thần thả lỏng, lạc quan, biến áp lực vừa sức thành động lực thay vì stress”, Anh Đức chia sẻ.

Từ những buổi cặm cụi viết từng nét chữ, luyện phát âm đến thâu đêm, Đức không chỉ dần tìm thấy hứng thú với tiếng Trung mà còn rèn cho mình tinh thần bền bỉ để vượt qua áp lực, những kỳ thi căng thẳng và cả sự cầu toàn khắt khe với bản thân.

Tốt nghiệp loại giỏi với GPA 3.5/4.0, khóa luận xuất sắc được lưu trữ làm tài liệu tham khảo nội bộ, Anh Đức tiếp tục con đường học thuật với học bổng Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế (CIS) tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh - trường đứng top 1 Trung Quốc về sư phạm và nằm trong top 20-30 toàn cầu, theo bảng xếp hạng QS Subject Education & Training trong các năm gần đây.

Nam sinh từng đạt học bổng thạc sĩ, 2 học bổng tiến sĩ tại các trường hàng đầu Trung Quốc về sư phạm. Ảnh: NVCC

Hoàn thành chương trình thạc sĩ với GPA 3.6/4.0, Đức tiếp tục học lên tiến sĩ, nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc và học bổng Tiến sĩ Tân Hán học (một trong những học bổng danh giá nhất với đãi ngộ cao) tại 2 trường là Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Đại học Sư phạm Hoa Đông.

Chia sẻ bí quyết đạt những thành tích ấn tượng, chàng trai đất Tổ nói: “Mình theo chủ nghĩa phát triển toàn diện: Học tập nghiêm túc nhưng vẫn theo đuổi sở thích và đam mê. Bí quyết cân bằng là giữ tinh thần tỉnh táo, sắp xếp thời gian hợp lý theo ưu tiên và nỗ lực hết mình trong mọi cơ hội. Nỗ lực, sự cầu toàn và trung thực với bản thân chính là yếu tố then chốt giúp mình đạt được những thành tựu hôm nay”.

GS. Chu Quốc Khoa, Trưởng khoa Khoa giáo dục Hán ngữ Quốc tế và Văn hóa Trung Quốc, Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc) - thầy hướng dẫn của Đức, nhận xét đây là một nghiên cứu sinh có năng lực học thuật xuất sắc, tác phong chỉn chu và các bài nghiên cứu thể hiện được chiều sâu tư duy, hứa hẹn triển vọng phát triển rộng mở trong tương lai.

Không chỉ học tập mà còn trải nghiệm và lan tỏa

Anh Đức không chỉ “gói” mình trong sách vở. Nam sinh còn đam mê thể thao, đoạt giải cao trong nhiều cuộc thi cầu lông ở trường. Đức còn mê nhảy múa và đã khám phá hơn 20 tỉnh thành Trung Quốc trong suốt hơn 2 năm du học.

Ngoài giảng đường, Anh Đức còn được biết đến qua kênh TikTok về giảng dạy tiếng Trung và chia sẻ trải nghiệm du học, văn hóa Trung Quốc, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đức cũng tham gia dạy tiếng Trung trên truyền hình, dẫn chương trình song ngữ và làm phiên dịch cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

Không chỉ xuất sắc trong học thuật, Anh Đức còn năng động với thể thao, nhảy múa và đã đặt chân tới hơn 20 tỉnh thành Trung Quốc trong 2 năm du học. Ảnh: NVCC

Anh Đức là một trong số ít sinh viên Việt Nam tiêu biểu được lựa chọn tham gia Tuần lễ giáo dục ASEAN tại Quý Dương (2019) và Tuần lễ giao lưu giới trẻ Đông Nam Á tại Bắc Kinh (2023).

Ở tuổi 24, Đức đã tự mua được căn nhà đầu tiên tại quê mình bằng số tiền tích lũy từ công việc trong nhiều năm. Với Đức, đây không chỉ là một tài sản mà còn là cột mốc nhắc nhở bản thân tiếp tục nỗ lực.

“Gia đình mình không có nền tảng kinh tế đặc biệt, mọi thứ xuất phát từ hai bàn tay trắng. Mình muốn câu chuyện này là động lực cho nhiều bạn trẻ: chỉ cần cố gắng thì ai cũng có thể làm được.

Tất nhiên, bất kỳ thành công nào đều có giá của nó: Mồ hôi, nước mắt, những đêm thức khuya, căng thẳng, thậm chí cả những ngày đau ốm. Mọi người thường chỉ thấy kết quả rực rỡ nhưng phía sau là nỗ lực thầm lặng”, Đức bộc bạch.

Đức cho rằng, điểm khác biệt nằm ở cách nhìn nhận thử thách: Có người gục ngã trước khó khăn, còn Đức chọn biến áp lực thành động lực, chấp nhận cả mặt tốt và mặt khó, để tiến lên và trưởng thành mỗi ngày.

Hiện tại, Lê Anh Đức đang tập trung cho 4 năm học tiến sĩ tại ĐH Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc), đồng thời tìm kiếm cơ hội để chia sẻ và lan tỏa hình ảnh một người trẻ Việt Nam hiện đại, năng động tới bạn bè quốc tế.

“10 năm nữa, mình vẫn sẽ gắn bó với giáo dục nhưng theo hướng hiện đại, toàn diện và có quy mô hơn”, Đức kỳ vọng.

Câu nói chàng trai tâm đắc nhất là: “The reward of a thing well done is to have done it” (Phần thưởng lớn nhất của một việc làm tốt chính là việc bạn đã nỗ lực làm nó). Đó cũng là tinh thần mà Lê Anh Đức mang theo trên hành trình từ một “nguyện vọng 2” năm nào, để rồi trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại môi trường học thuật hàng đầu thế giới hôm nay.