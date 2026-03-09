Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, không gian khán phòng vẫn như còn lưu giữ những rung động vừa trải qua. Nhiều người nán lại trên ghế, dõi theo sân khấu đã khép màn như muốn giữ thêm chút dư âm của hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc của Khổng tước cũng như tài năng của biên đạo múa Dương Lệ Bình.

Màn chào kết khán giả của các nghệ sĩ

Trong suốt vở diễn, khán phòng nhiều lần chìm vào sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Từng chuyển động mềm mại của vũ công, từng nhịp nhạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc là sự dịu dàng, tinh tế có lúc lại dâng trào mạnh mẽ, bi tráng khi câu chuyện bước vào cao trào.

Chính trong những khoảnh khắc ấy, sân khấu và khán phòng dường như không còn khoảng cách. Mỗi động tác múa, mỗi nhịp nhạc như trở thành sợi dây kết nối vô hình giữa người nghệ sĩ và người xem. Những tràng pháo tay vang lên nhiều lần trong suốt buổi diễn, không chỉ để tán thưởng kỹ thuật biểu diễn mà còn như một sự đồng điệu tự nhiên giữa cảm xúc trên sân khấu và cảm nhận của khán giả.

Khổng tước không đơn thuần là một vở vũ kịch trình diễn kỹ thuật múa. Tác phẩm mở ra một không gian nghệ thuật giàu tính biểu tượng, nơi vẻ đẹp của múa được tôn vinh qua cả hình thể lẫn chiều sâu cảm xúc.

Hình tượng chim công - biểu tượng của vẻ đẹp, sự kiêu hãnh và khát vọng được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, mang lại cảm giác vừa huyền ảo vừa gần gũi. Những yếu tố văn hóa truyền thống được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận mà vẫn cảm nhận được chiều sâu văn hóa của tác phẩm.

Âm nhạc, ánh sáng và mỹ thuật sân khấu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên bầu không khí đặc trưng cho vở diễn. Những mảng sáng - tối được sắp đặt khéo léo, những đoạn nhạc lúc dồn dập, lúc lắng đọng đã góp phần làm nổi bật cảm xúc của từng phân cảnh.

Chuỗi 4 suất diễn tại Hà Nội đã mang đến nhiều cung bậc trải nghiệm khác nhau cho khán giả.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố nghệ thuật đã biến Khổng tước thành một cuộc đối thoại tinh tế giữa nghệ thuật và cảm xúc con người. Khán giả không chỉ xem một vở múa mà còn bước vào hành trình cảm nhận vẻ đẹp của chuyển động và chiều sâu của câu chuyện được kể bằng hình thể.

Chuỗi 4 suất diễn tại Hà Nội đã mang đến nhiều cung bậc trải nghiệm khác nhau cho khán giả nhưng tất cả đều có một điểm chung: sự tận hiến của các nghệ sĩ trên sân khấu. Từng bước chân, từng động tác được thực hiện với sự tập trung và cảm xúc trọn vẹn, tạo nên những khoảnh khắc nghệ thuật đáng nhớ.

Ở phía dưới khán phòng, sự đồng cảm của khán giả chính là nguồn năng lượng tiếp thêm cho các nghệ sĩ. Không ít khán giả chia sẻ rằng họ cảm nhận được sự tinh tế và chiều sâu của tác phẩm, ngay cả khi câu chuyện được kể hoàn toàn bằng ngôn ngữ của múa.

Thành công của chuỗi suất diễn "Khổng tước" cũng phản ánh sự thay đổi tích cực trong đời sống nghệ thuật của Thủ đô.

Đêm diễn cuối cùng khép lại trong bầu không khí vừa hân hoan vừa xúc động. Khi màn sân khấu từ từ khép lại, nhiều ánh mắt vẫn dõi theo như chưa muốn rời xa thế giới của Khổng tước.

Khổng tước Câu chuyện của vũ kịch Khổng tước (biên đạo múa Dương Lệ Bình) xoay quanh hai chủ đề: sự sống và tình yêu. Vở diễn dùng ngôn ngữ sân khấu để diễn tả những cảm xúc chung của nhân loại, đồng thời truyền tải đến khán giả những suy ngẫm và cảm nhận của nghệ sĩ trong quá trình trưởng thành về nghệ thuật và cuộc sống. Trong vở diễn, hình tượng khổng tước vừa là chim, vừa là người - tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình. Toàn bộ vở diễn được chia thành 4 chương: Xuân, Hạ, Thu, Đông, kể về một câu chuyện xoay quanh sự trưởng thành, bản tính con người, sự sống và tình yêu, đồng thời thể hiện sự hòa hợp giữa sinh mệnh và thiên địa tự nhiên. Thông qua hình thức nghệ thuật sân khấu, vở diễn mang đến một hành trình khám phá thế giới đầy thiện ý, cũng như một sự truy vấn sâu sắc về sự sống và nhân tính, phản chiếu tình cảm nhân văn nơi giao hòa giữa đời sống và nghệ thuật.

