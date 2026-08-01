Trong cuộc phỏng vấn với tờ Red Star News, nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình chia sẻ về đêm diễn vở vũ kịch Thập diện mai phục ngày 30/7 (theo giờ địa phương) tại Thành Đô, Trung Quốc.

Bà tiết lộ cả ngày hôm đó chỉ ăn 1 quả trứng luộc. Theo Dương Lệ Bình, ăn nhiều gây buồn ngủ, ảnh hưởng đến sự nhẹ nhàng, thanh thoát, cũng như khả năng co duỗi tứ chi trên sân khấu. Sự kiêng khem này không phải để gây chú ý mà là thói quen nghề nghiệp được duy trì hàng chục năm qua.

Mỗi tuần, Dương Lệ Bình sắp xếp 2 đến 3 buổi nhịn ăn nhẹ vì tin rằng trong trạng thái đói vừa phải, cơ thể sẽ tỉnh táo và linh hoạt hơn.

Dương Lệ Bình chia sẻ với tờ Red Star News.

Dương Lệ Bình nhấn mạnh chế độ khắc khổ này không được duy trì liên tục quanh năm. Ngoài mùa lưu diễn, nữ nghệ sĩ vẫn ăn uống bình thường với ngũ cốc, rau củ quả, bổ sung bột protein chất lượng cao, kết hợp tập dưỡng sinh. Nhờ đó, bà duy trì cân nặng ổn định khoảng 44kg với chiều cao 1,65m. Đây được coi là vóc dáng mảnh mai, linh hoạt - hợp lý đối với một vũ công.

"Khổng tước" thẳng thắn bác bỏ tin đồn bà ăn kiêng vì lo lắng về ngoại hình. Với Dương Lệ Bình, kiểm soát cân nặng là sự kính trọng dành cho sân khấu và tác phẩm, để mỗi chiếc lông vũ trong điệu múa công được nhẹ nhàng và sống động nhất có thể.

Dương Lệ Bình coi đây là lựa chọn nghề nghiệp của một vũ công, không khuyến khích người thường làm theo, sức khỏe luôn phải đặt lên hàng đầu.

Nữ vũ công dí dỏm khẳng định luôn cảm thấy mình vẫn còn 18 tuổi, không hề gặp khó trong việc thực hiện động tác squat (ngồi xổm). Ở tuổi 67, bà hiện vẫn làm việc mỗi ngày cùng đội múa và lưu diễn vở Thập diện mai phục khắp Trung Quốc.

Dương Lệ Bình sinh năm 1958, là vũ công và biên đạo múa đương đại nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Khổng tước làng múa", "Vũ thần phương Đông". Bà nổi danh toàn châu Á nhờ điệu múa chim công (Khổng tước) kinh điển và từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn Mai Siêu Phong trong phim Anh hùng xạ điêu năm 2002.

Không học múa qua các trường lớp chính quy, nữ vũ công học hỏi, sáng tạo các động tác dựa trên thiên nhiên, văn hóa các dân tộc thiểu số tại quê nhà Vân Nam, Trung Quốc. Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng quyết định không sinh con để giữ vóc dáng. Theo truyền thông, Dương Lệ Bình có trong tay khối tài sản không dưới 150 triệu USD.

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