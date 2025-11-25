Quốc hội sáng nay thảo luận về 2 chủ trương mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại tổ Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, văn hóa, y tế và giáo dục là những trụ cột rất quan trọng, không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để phát triển. Đây là những lĩnh vực cốt lõi, quan trọng của xã hội, đất nước.

"Chúng ta phải có nguồn nhân lực tốt, không chỉ có sức khỏe mà cần có bản lĩnh, tư duy, kiến thức, giác ngộ", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Tổng Bí thư, tăng trưởng như thế nào đi chăng nữa thì người dân phải được thụ hưởng. Còn cứ nói tăng trưởng cao nhưng hết tháng, hết tiền hoặc ốm đau, cuộc sống không vui thì không phải là mục tiêu của chúng ta. "Cuộc sống phải thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ", Tổng Bí thư chia sẻ.

Nhấn mạnh việc thực hiện 2 chương trình mục tiêu không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, y tế, Tổng Bí thư lưu ý đây là nhiệm vụ của toàn xã hội, toàn dân phải vào cuộc.

Về y tế, Tổng Bí thư cho rằng chương trình phải nêu rất rõ đến năm 2030, 2035 thì việc khám sức khỏe, nâng cao sức khỏe cho nhân dân phải đạt được mục tiêu gì.

Nhắc đến tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng, Tổng Bí thư lưu ý, chương trình đi nhiều vào việc khám chữa bệnh như đang "chữa cháy", "vì dự phòng kém, bệnh phát triển nên đang tập trung vào chữa trị, cấp cứu".

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng lưu ý thêm về môi trường không khí, nước, vệ sinh ăn uống như thế nào để tránh bệnh tật, vì đây chính là nguyên nhân của rất nhiều bệnh.

Vì vậy nếu chỉ tập trung y tế chữa bệnh nhưng lại để môi trường ô nhiễm, nước bẩn, ăn uống vô tội vạ thì lại chính là để nảy sinh thêm bệnh tật.

"Nếu không vệ sinh an toàn thực phẩm thì xây bao nhiêu bệnh viện cũng không thể đủ được, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể giải quyết được việc này", Tổng Bí thư nêu quan điểm và cho rằng phải giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Trong đầu tư giáo dục, y tế, Tổng Bí thư lưu ý đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trang thiết bị cũng như đầu tư cho con người (thầy giáo, thầy thuốc).

"Những việc này đã chuẩn chưa hay vẫn còn 'điều ong tiếng ve', chỗ này chỗ khác, làm mất tín nhiệm. Số đó rất ít nhưng không thể để ảnh hưởng đến cả đội ngũ", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia đi vào những đối tượng yếu thế

Trong giáo dục, Tổng Bí thư nhắc đến chủ trương việc kiên cố hóa các trường với việc xây 248 trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, chăm lo cho trẻ em ở vùng khó khăn, tiến tới sẽ triển khai tiếp tại các xã gần biên giới.

Ảnh: Phạm Thắng

Về mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Tổng Bí thư đặt vấn đề: “Có bao nhiêu giáo viên tiếng Anh? Nếu giáo viên không đủ thì các cháu sẽ học ở đâu, làm sao đạt được mục tiêu? Không chỉ là học tiếng Anh mà còn phải học toán, văn bằng tiếng Anh”.

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý đến việc chăm sóc trẻ bị bỏ rơi, hiện nay cơ sở nuôi dưỡng công lập chỉ đáp ứng được 30%, chăm sóc khoảng 15.000 cháu.

"Có ai bị bỏ lại phía sau không? Đây chính là chỗ mà xã hội phải ra tay. Bây giờ xã hội không vào cuộc nữa thì không biết trông ở đâu. Rất nhiều hoàn cảnh trẻ em bị bỏ rơi...", Tổng Bí thư bày tỏ.

Bên cạnh đó còn 8 triệu người khuyết tật, trong đó có cả trẻ em cần được quan tâm chăm sóc.

Do đó, Tổng Bí thư đề nghị phải đầu tư tốt nhất ngay từ đầu, nuôi dưỡng các em thành người tử tế, được học hành, đóng góp, cống hiến và mang ơn xã hội…

“Chương trình mục tiêu quốc gia đi vào những đối tượng yếu thế, những mảnh đời này một cách rất chi tiết”, Tổng Bí thư nói.