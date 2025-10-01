Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của KHP Land, đồng thời mở ra cơ hội cho khách hàng và nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản sinh thái ven biển.

Hợp tác chiến lược KHP Land - Vinhomes

Trải qua nhiều năm hoạt động, KHP Land đã khẳng định năng lực phân phối và phát triển bất động sản thông qua hàng loạt dự án quy mô. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, KHP Land luôn đặt uy tín và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

KHP Land định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phân phối và phát triển bất động sản cao cấp. Việc ký kết hợp tác cùng Vinhomes - thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam - không chỉ khẳng định uy tín, năng lực của KHP Land, mà còn thể hiện cam kết mang đến thị trường sản phẩm chất lượng, giàu tiềm năng sinh lời.

Ông Vũ Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT KHP Land

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Vũ Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT KHP Land chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng Vinhomes trong dự án Vinhomes Green Paradise. Đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, mà còn là dấu ấn cho tầm nhìn phát triển bền vững, kiến tạo cộng đồng tinh hoa và mang lại những giá trị đầu tư lâu dài cho khách hàng.”

Chứng nhận đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise của KHP Land

Sự hợp tác cùng Vinhomes lần này tiếp tục khẳng định tầm nhìn của KHP Land: mang đến không gian sống thịnh vượng, giá trị đầu tư bền vững cho cộng đồng.

“Siêu dự án” Vinhomes Green Paradise

Được định hướng thành siêu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái, Vinhomes Green Paradise sở hữu quy mô hàng nghìn hecta, hội tụ đầy đủ yếu tố: vị trí chiến lược, thiết kế kiến trúc hiện đại, hệ thống tiện ích toàn diện và không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise

Dự án nằm tại “trái tim” huyện đảo Cần Giờ, nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của TP.HCM, đồng thời là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Với lợi thế cảnh quan nguyên sơ, khí hậu trong lành cùng hệ thống rừng ngập mặn độc đáo, Cần Giờ trở thành điểm đến lý tưởng cho xu hướng sống xanh, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn.

Vinhomes Green Paradise mang đến chuỗi sản phẩm đa dạng: biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, shophouse thương mại, căn hộ cao cấp, cùng hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như bến du thuyền, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, khu thể thao - giải trí, công viên ven biển… Tất cả tạo nên một không gian sống thượng lưu, nơi cư dân tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Lãnh đạo và đội ngũ quản lý cấp cao KHP Land tại dự án

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên ngày càng tăng, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn trở thành “thiên đường xanh” phía Nam, hội tụ tinh hoa kiến trúc hiện đại và giá trị sinh thái độc đáo. Đây không chỉ là điểm đến an cư lâu dài mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.

Với sự đồng hành chiến lược của KHP Land, khách hàng có thêm lựa chọn để tiếp cận dự án đẳng cấp và đầy tiềm năng.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn bất động sản KHP Land

Địa chỉ: Tầng 4 lô E9 Vimeco Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0964 887 891

Website: khpland.vn

Minh Hòa