Tại xã Nghĩa Sơn, sáng 10/10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 200 lô đất là tài sản của UBND xã Nghĩa Sơn.

Cụ thể, 200 lô đất đấu giá cho người dân làm nhà ở thuộc khu tái định cư và khu dân cư tập trung, xã Nghĩa Sơn.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 92-245,3 m2/lô. Giá khởi điểm từ 6 đến 17,5 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đến 17h ngày 7/10. Tại UBND xã Nghĩa Sơn, hồ sơ cũng được bán đến 17h ngày 7/10, nhưng thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8h ngày 1/10 đến 17h ngày 7/10.

Phương thức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá; phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Nghĩa Sơn.

Ninh Bình sẽ đấu giá 231 lô đất tại xã Nghĩa Sơn và Ninh Cường vào đầu tháng 10. Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Ninh Cường, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất là tài sản của UBND xã Ninh Cường vào sáng 11/10.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư tập trung xã Trực Hùng (cũ), nay là xã Ninh Cường.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 90-352 m2/lô. Giá khởi điểm từ 8,6 triệu đến hơn 10,1 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá khởi điểm dao động từ 828 triệu đến hơn 3,3 tỷ đồng mỗi lô.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ tại trụ sở UBND xã Ninh Cường hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình từ 8h ngày 6/10 đến 17h ngày 8/10.

Phương thức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng đối với từng lô đất tại phiên đấu giá; phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Ninh Cường.