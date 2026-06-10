Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) mới đây thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là toàn bộ Dự án khu nghỉ mát Malibu tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, thuộc sở hữu/sử dụng của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Tài sản đấu giá không bao gồm 675 căn hộ condotel và 96 biệt thự.

Sau khi loại trừ, phần tài sản đưa ra đấu giá tại Dự án khu nghỉ mát Malibu là khối công trình căn hộ du lịch kết hợp dịch vụ 2 (khối văn phòng - dịch vụ).

Công trình có tổng diện tích xây dựng 1.586m2, gồm 3 tầng và 1 tum mái. Trong đó, diện tích sàn tầng 1 là 530m2, tầng 2 là 486m2 và tầng 3 là 486m2. Diện tích sàn tầng tum là 91m2.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 108 tỷ đồng.