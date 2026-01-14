Toàn bộ dự án nằm trên địa bàn phường Bình Trưng, giáp sông Rạch Chiếc và các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông thành phố là đại lộ Võ Nguyên Giáp và Mai Chí Thọ, cùng với đó là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỷ đồng, có quy mô khoảng 186,78ha (sau nhiều lần điều chỉnh từ diện tích ban đầu 466ha).

Các hạng mục trọng điểm của dự án bao gồm: sân vận động hiện đại lớn nhất Việt Nam với sức chứa từ 65.000 đến 75.000 chỗ ngồi; nhà thi đấu tổng hợp 18.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước; học viện bóng đá; bệnh viện thể thao; trung tâm triển lãm và khu công viên công cộng. Ảnh phối cảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam.

Dù đã quy hoạch dự án từ năm 1994 nhưng hạ tầng giao thông được hoàn thiện chỉ có cầu và đường Liên Phường - tuyến kết nối với đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuyến đường Liên Phường được khánh thành hồi tháng 11/2025 với 6 làn xe, kết nối trực tiếp dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc với khu Thảo Điền thông qua nút giao ngã 3 Cát Lái.

Ghi nhận của PV VietNamNet trước ngày khởi công dự án, phần lớn diện tích khu đất vẫn là đất trống, ao đầm và cỏ mọc um tùm. Các dãy nhà lợp tôn, chủ yếu là nhà trọ phục vụ công nhân và lao động thời vụ, vẫn còn tồn tại chen chúc giữa những mảng đất trống.

Bà Trần Thị Hoa (65 tuổi), một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ: "Tôi về đây được hơn 20 năm, dự án đã có quy hoạch trước đó. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp nhưng không được xây mới hay sửa sang gì, xung quanh cây cối um tùm, môi trường thì ô nhiễm do nhiều người thiếu ý thức”.

Nhìn từ trên cao, các cụm nhà tạm được bao quanh bởi đất hoang, nhiều khu vẫn là đầm lầy, ao và cỏ dại mọc dày. Nhiều lô đất được thuê làm kho bãi, sân bóng đá, tennis, hồ câu cá.

Trong ảnh, một khu du lịch sinh thái nằm giữa Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc. Hướng giáp tuyến song hành Mai Chí Thọ là sân Golf Rạch Chiếc.

Một trong những dự án lớn thuộc Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là phức hợp Saigon Sport City của chủ đầu tư Keppel Land, quy mô khoảng 64ha, bao gồm nhà ở cao cấp, khu thương mại dịch vụ và thể thao. Dự án khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027, nhưng đến nay đã ngừng thi công, mới chỉ có khu nhà mẫu được hoàn thành.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc được xem là một trong bốn "siêu" dự án trọng điểm khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Toàn bộ dự án thi công dự kiến kéo dài khoảng 7-8 năm. Khi hoàn thành, đây không chỉ là trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic mà còn được kỳ vọng trở thành đòn bẩy kinh tế cho khu đô thị sáng tạo phía đông TPHCM, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực này trong tương lai.