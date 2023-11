{"article":{"id":"2221182","title":"Khu vực nào của Hà Nội có tới 7 phố được đặt theo tên các bác sĩ?","description":"Xung quanh Trường Đại học Y Hà Nội có hàng loạt phố mang tên các bác sĩ tài năng như Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng…","contentObject":{"content":"","conclusion":"","quizs":[{"type":1,"question":"Quận nào của Hà Nội có nhiều đường, phố mang tên các bác sĩ nổi tiếng nhất? ","answers":[{"answer":"Hoàn Kiếm","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Hai Bà Trưng","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Đống Đa","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Cầu Giấy","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Quận Đống Đa có tới 7 đường, phố đặt tên theo các thầy thuốc được nhiều người biết tới của Việt Nam. Đặc biệt, các dãy phố này nằm khá gần nhau. Đó là phố Hồ Đắc Di, Hoàng Tích Trí, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Ngọc Doãn, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng, Trần Hữu Tước. </p>","id":"52e7563e-1df8-4f07-8566-16abf31ff3c7","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Bác sĩ nào sinh ra tại Huế, từng làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội? ","answers":[{"answer":"Hồ Đắc Di ","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Trần Văn Lai","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Phạm Khắc Quảng ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Giáo sư Hồ Đắc Di (1900-1984) sinh ra tại Huế. Theo lời khuyên của ngự y triều đình Huế, gia đình đã chọn nghề y cho Hồ Đắc Di. Từ năm 1918 tới 1932, ông du học ở Pháp. Ông tốt nghiệp bác sĩ với luận văn về phương pháp mới trong phẫu thuật dạ dày - tá tràng để điều trị chứng hẹp môn vị mà không phải cắt bỏ dạ dày. Ông làm việc một thời gian ở Bệnh viện Tenon rồi về nước.</p>

<p>Sau Cách mạng tháng 8/1945, Giáo sư Hồ Đắc Di gánh vác nhiều trọng trách như Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Giám đốc Bệnh viện Đồn Thủy, Tổng thanh tra y tế, Tổng Giám đốc Đại học vụ. </p>

<p>Phố Hồ Đắc Di có vị trí từ phố Tây Sơn qua khu tập thể Nam Đồng và hồ Xã Đàn đến phố Đặng Văn Ngữ. </p>","id":"d0a230a0-2d1c-42a3-9825-a55f343af7ae","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Vị bác sĩ nào là tác giả của phương pháp \"mổ gan khô\"? ","answers":[{"answer":"Hoàng Tích Trí","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Nguyễn Văn Hưởng ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Tôn Thất Tùng ","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"}],"explain":"<p>Giáo sư Tôn Thất Tùng (1912-1982) quê Thừa Thiên Huế. Ông là một bác sĩ phẫu thuật nổi danh trong lĩnh vực nghiên cứu về gan. Ông là tác giả của \"phương pháp mổ gan khô\" hay còn được gọi là \"phương pháp Tôn Thất Tùng\".</p>

<p>Ông từng làm Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Con trai ông là bác sĩ tài năng Tôn Thất Bách - chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tim và gan mật. </p>

<p>Phố Tôn Thất Tùng có vị trí từ ngã ba Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đến đường Trường Chinh, qua trước cổng Trường Đại học Y Hà Nội. </p>","id":"df1d5b44-2e3e-485f-94d1-ce03ea1a2e67","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Bác sĩ nào từng là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Viện trưởng Viện Chống lao Trung ương? ","answers":[{"answer":"Phạm Ngọc Thạch","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Trần Hữu Tước","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Đặng Vũ Hỷ ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (1909-1968) sinh ra ở Quy Nhơn. Sau khi học tại Trường Đại học Y Hà Nội 2 năm, ông được gửi sang Pháp học tiếp. Ông từng làm Giám đốc bệnh viện Lao vùng núi phía Đông nước Pháp, đồng thời là bác sĩ chuyên khoa tại Viện điều dưỡng Haute Ville.</p>

<p>Năm 1936, ông rời bỏ cuộc sống ổn định ở Pháp về mở phòng mạch tư trị bệnh lao. Cùng thời gian này, ông tham gia các hoạt động yêu nước. Cách mạng tháng Tám thành công, ông trở thành Bộ trưởng Y tế. Ông cũng có thời gian kiêm nhiệm Giám đốc Viện chống lao Trung ương và Giám đốc Bệnh viện 303. </p>

<p>Phố Phạm Ngọc Thạch bắt đầu từ Đê La Thành đến ngã ba Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng, chạy giữa hai khu nhà tập thể Kim Liên - Trung Tự.</p>","id":"80ccd79b-1f0f-489f-b9f0-d20222826615","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Cùng với các đồng nghiệp, vị bác sĩ này đã góp phần phát triển vắc xin phòng sốt rét? ","answers":[{"answer":"Vũ Văn Cẩn","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Trần Duy Hưng","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Đặng Văn Ngữ ","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"}],"explain":"<p>Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức đưa vắc xin chống thoa trùng sốt rét vào sử dụng cho người để phòng sốt rét. Cách đây gần 60 năm, Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng các đồng nghiệp đã sử dụng tuyến nước bọt muỗi có thoa trùng tự nhiên để làm vắc xin ngăn chặn giai đoạn thoa trùng từ muỗi xâm nhập vào cơ thể người, phòng sốt rét. </p>

<p>Giáo sư Đặng Văn Ngữ (1910-1967) có nhiều công trình giá trị về chuyên ngành Ký sinh trùng. Ông từng là Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng.</p>

<p>Ông đã hy sinh do bom B52 trong một lần tổ chức đoàn nghiên cứu sốt rét vào chiến trường Trị Thiên Huế ngày 1/4/1967. </p>

<p>Phố Đặng Văn Ngữ bắt đầu từ phố Phạm Ngọc Thạch đi đến hồ Xã Đàn. </p>","id":"39c3c864-ff7a-4207-8766-f27f2e2c09e8","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"}]},"displayType":6,"options":65536,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"/khu-vuc-nao-cua-ha-noi-co-toi-7-pho-duoc-dat-theo-ten-cac-bac-si-2221182.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khu-vuc-nao-cua-ha-noi-co-toi-7-pho-duoc-dat-theo-ten-cac-bac-si-1292.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khu-vuc-nao-cua-ha-noi-co-toi-7-pho-duoc-dat-theo-ten-cac-bac-si-1293.jpg","updatedDate":"2023-11-30T18:33:51","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2219935","title":"Dọc mùng có tác dụng 'hút mỡ’ nhưng tối kỵ với một số người","description":"Dọc mùng là thực phẩm quen thuộc trồng ở một số địa phương, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-mung-co-nhieu-tac-dung-cho-suc-khoe-giup-giam-can-nhung-ai-khong-nen-an-2219935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doc-mung-co-tac-dung-hut-mo-nhung-toi-ky-voi-mot-so-nguoi-1173.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221088","title":"Chiêu trò 'đánh tráo khái niệm' để dụ khách hàng muốn tân trang nhan sắc","description":"Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều quảng cáo hấp dẫn về các biện pháp thẩm mỹ an toàn như dùng tế bào gốc hay \"tái sinh đa tầng\". Tuy nhiên, không ít người đã phải nhập viện vì biến chứng sau khi làm đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chieu-tro-danh-trao-khai-niem-de-du-khach-hang-muon-tham-my-lam-dep-2221088.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chieu-tro-danh-trao-khai-niem-de-du-khach-hang-muon-tan-trang-nhan-sac-880.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:55:23","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220592","title":"Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Bình Định giúp bệnh nhân giảm thủ tục hành chính","description":"Ngành Y tế tỉnh Bình Định tập trung đầu tư thực hiện chuyển đổi số đã giúp bệnh nhân và người nhà giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-manh-chuyen-doi-so-o-binh-dinh-giup-benh-nhan-giam-thu-tuc-hanh-chinh-2220592.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/day-manh-chuyen-doi-so-o-binh-dinh-giup-benh-nhan-giam-thu-tuc-hanh-chinh-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:14:56","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220638","title":"Độ tin cậy của nhận diện bằng mống mắt so với vân tay","description":"Nhận diện mống mắt có độ chính xác cao hơn nhiều so với vân tay. Hiện tại, một số nước như Mỹ, Singapore, Indonesia, Ấn Độ đang ứng dụng công nghệ này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/do-tin-cay-cua-nhan-dien-mong-mat-so-voi-van-tay-nuoc-nao-dang-ap-dung-2220638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/do-tin-cay-cua-nhan-dien-bang-mong-mat-so-voi-van-tay-1158.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220982","title":"Phát hiện sai phạm thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại An Giang","description":"Tại An Giang, cơ quan chức năng phát hiện phòng nghỉ trong một khách sạn vẫn còn để gạt tàn thuốc lá. Nội quy khách sạn không có nội dung cấm hút thuốc lá. Thậm chí, còn có quy định về nộp tiền phạt nếu làm vỡ gạt tàn thuốc lá.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-sai-pham-thuc-thi-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-tai-an-giang-2220982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phat-hien-sai-pham-thuc-thi-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-tai-an-giang-291.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:06:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220693","title":"VNVC được vinh danh là công ty dược Việt Nam uy tín nhất năm 2023","description":"Công ty cổ phần vacxin Việt Nam (VNVC) là đơn vị dẫn đầu Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2023, theo công bố của Vietnam Report ngày 28/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnvc-duoc-vinh-danh-la-cong-ty-duoc-viet-nam-uy-tin-nhat-nam-2023-2220693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/vnvc-duoc-vinh-danh-la-cong-ty-duoc-viet-nam-uy-tin-nhat-nam-2023-1138.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220700","title":"Đi ăn đêm cùng bạn gái, thanh niên bị người lạ tấn công","description":"Tai nạn hy hữu xảy ra khi thanh niên chở bạn gái đi ăn đêm về nhà, thấy một người đứng bên đường. Bất ngờ, người lạ tấn công anh bằng đũa, đâm thẳng vào mặt và xuyên qua hốc mắt.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/di-an-dem-cung-ban-gai-thanh-nien-bi-nguoi-la-tan-cong-dam-dua-xuyen-mat-2220700.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/di-an-dem-cung-ban-gai-thanh-nien-bi-nguoi-la-tan-cong-968.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220598","title":"Mống mắt nằm ở đâu, vì sao được thu thập làm dữ liệu thẻ căn cước?","description":"Mống mắt của mỗi người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất, không thay đổi nhiều theo thời gian. Ngay cả anh em sinh đôi cũng không có mống mắt giống nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mong-mat-la-gi-vi-sao-mong-mat-duoc-thu-thap-lam-du-lieu-cccd-2220598.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mong-mat-nam-o-dau-vi-sao-duoc-thu-thap-lam-du-lieu-the-can-cuoc-597.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220357","title":"Người nước ngoài nào được chọn đặt tên cho nhiều con đường ở Việt Nam?","description":"Vị bác sĩ sang Việt Nam khi 27 tuổi, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tìm ra thuốc điều trị cho căn bệnh nguy hiểm lúc bây giờ. Đặc biệt, ông còn được chọn để đặt tên cho nhiều con đường ở nước ta.","displayType":6,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-si-nuoc-ngoai-nao-duoc-chon-dat-ten-cho-nhieu-con-duong-o-viet-nam-2220357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/bac-si-nuoc-ngoai-nao-duoc-chon-dat-ten-cho-nhieu-con-duong-o-viet-nam-300.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:53:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220394","title":"Hệ thống Y tế MEDLATEC - gần 3 thập kỷ đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng","description":"Dễ dàng tiếp cận công nghệ cao tại hệ thống y tế phủ khắp toàn quốc, chủ động thời gian thăm khám, quy trình khép kín, khoa học... là những nỗ lực của MEDLATEC Group suốt gần 3 thập kỷ thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-thong-y-te-medlatec-gan-3-thap-ky-dong-hanh-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-2220394.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/he-thong-y-te-medlatec-gan-3-thap-ky-dong-hanh-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-1187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220454","title":"Hai người ngộ độc nặng sau khi ăn mật cá","description":"Bệnh nhân nuốt mật cá vì tin rằng tốt cho sức khỏe, dẫn tới ngộ độc nặng, phải chuyển từ tuyến tỉnh lên điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-nguoi-ngo-doc-nang-sau-khi-an-mat-ca-2220454.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/hai-nguoi-ngo-doc-nang-sau-khi-an-mat-ca-1393.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T20:44:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220345","title":"Bệnh nhân động kinh có cơ hội khỏi bệnh nhờ phương pháp mới","description":"Lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, phương pháp phẫu thuật mới của ekip Vinmec Central Park mở ra hy vọng điều trị dứt điểm cho bệnh nhân động kinh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-nhan-dong-kinh-co-co-hoi-khoi-benh-nho-phuong-phap-moi-2220345.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/benh-nhan-dong-kinh-co-co-hoi-khoi-benh-nho-phuong-phap-moi-986.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220266","title":"Trẻ 3 tuổi chỉ nói được 1-2 từ, chuyên gia chỉ ra thủ phạm","description":"Cha mẹ bận rộn kiếm tiền không chăm sóc con mà giao phó cho ông nội của bé. Khi con chậm nói, họ đưa đến bệnh viện khám vì nghi ngờ tự kỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tre-cham-noi-3-tuoi-chi-noi-duoc-1-2-tu-chuyen-gia-chi-ra-thu-pham-2220266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tre-3-tuoi-chi-noi-duoc-1-2-tu-chuyen-gia-chi-ra-thu-pham-895.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T15:17:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218729","title":"Lạm dụng đồ uống có đường là 'con đường tắt' dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm","description":"Tiêu thụ đồ uống có đường quá nhiều được xem là “con đường tắt” dẫn đến nhiều bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu. Các chuyên gia đề nghị cần có giải pháp kiểm soát tiêu thụ loại đồ uống này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dung-do-uong-co-duong-va-nguy-co-mac-benh-dai-thao-duong-2218729.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/lam-dung-do-uong-co-duong-la-con-duong-tat-dan-den-nhieu-benh-nguy-hiem-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220197","title":"Dược phẩm Thái Minh góp phần phát triển bền vững sâm Lai Châu","description":"Với vòng tuần hoàn kinh tế bền vững gồm 4 nhà: nhà nông - nhà nghiên cứu - nhà sản xuất - nhà phân phối, Dược phẩm Thái Minh góp phần phát triển bền vững cây Sâm Lai Châu và nông nghiệp xanh tại mảnh đất Sìn Hồ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duoc-pham-thai-minh-gop-phan-phat-trien-ben-vung-sam-lai-chau-2220197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/duoc-pham-thai-minh-gop-phan-phat-trien-ben-vung-sam-lai-chau-574.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220159","title":"Bằng chứng ADN phanh phui thủ phạm giết người 51 năm trước","description":"Cảnh sát từng hai lần treo thưởng 50.000 USD nhưng vụ án giết cô gái 16 tuổi vẫn là ẩn số suốt 51 năm. Gần đây, bằng chứng ADN đã giúp tìm ra thủ phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-chung-adn-phanh-phui-thu-pham-giet-nguoi-51-nam-truoc-2220159.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bang-chung-adn-phanh-phui-thu-pham-giet-nguoi-51-nam-truoc-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:08:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220088","title":"Bác sĩ ở TP.HCM chưa có chứng chỉ vẫn khám sức khỏe cho hàng loạt học sinh","description":"Trung tâm Y tế quận 6 (TP.HCM) đã cử bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện khám sức khỏe cho các học sinh tại trường Tiểu học Bình Tiên. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu trung tâm tạm dừng ngay hoạt động này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-y-te-tp-hcm-len-tieng-vu-trung-tam-y-te-de-dieu-duong-kham-suc-khoe-hoc-sinh-2220088.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bac-si-o-tphcm-chua-co-chung-chi-van-kham-suc-khoe-cho-hoc-sinh-290.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219988","title":"Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi MEDLATEC ‘phủ sóng’ 54 tỉnh thành","description":"Hệ thống Y tế MEDLATEC đưa dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi phủ sóng 54 tỉnh thành toàn quốc, giúp người dân cả nước an tâm lựa chọn hình thức chăm sóc sức khỏe toàn diện, tiện lợi ngay tại nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dich-vu-lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-medlatec-phu-song-54-tinh-thanh-2219988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/dich-vu-lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-medlatec-phu-song-54-tinh-thanh-1579.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219705","title":"Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ ra mắt sản phẩm Nutricare Gold mới","description":"Tháng 10/2023, Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã ra mắt sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutricare Gold mới với công thức tiên tiến, chuẩn Hoa Kỳ, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho người lớn tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vien-dinh-duong-y-hoc-nutricare-hoa-ky-ra-mat-san-pham-nutricare-gold-moi-2219705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/vien-dinh-duong-y-hoc-nutricare-hoa-ky-ra-mat-san-pham-nutricare-gold-moi-684.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219924","title":"Loại quả nấu đủ món ngon, chữa nhiều căn bệnh","description":"Đậu bắp xuất hiện khá phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Tuy vậy, không phải ai cũng biết công dụng của loại thực phẩm này, nhất là với người bị bệnh đường ruột, xương khớp hoặc cao huyết áp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/qua-dau-bap-co-nhieu-cong-dung-cho-suc-khoe-nhung-it-nguoi-biet-2219924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/loai-qua-nau-du-mon-ngon-chua-nhieu-loai-benh-1457.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219963","title":"78 học sinh của 3 trường tiểu học đồng loạt nhập viện do món thịt kho","description":"Nguyên nhân khiến một số học sinh tại TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đồng loạt nhập viện sau bữa trưa được xác định do món heo khìa nhiễm khuẩn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/78-hoc-sinh-cua-3-truong-tieu-hoc-dong-loat-nhap-vien-do-mon-thit-kho-2219963.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/80-hoc-sinh-cua-3-truong-tieu-hoc-dong-loat-nhap-vien-sau-khi-an-thit-kho-1425.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T20:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219893","title":"Hơn 400 chuyên gia chia sẻ sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực y tế","description":"Hơn 400 chuyên gia y tế trong và ngoài nước đã tham gia hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2023, chia sẻ hơn 90 báo cáo chuyên đề, cập nhật đa dạng góc nhìn và sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực y tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-400-chuyen-gia-chia-se-sang-kien-doi-moi-trong-linh-vuc-y-te-2219893.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hon-400-chuyen-gia-chia-se-sang-kien-doi-moi-trong-linh-vuc-y-te-1165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T17:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209270","title":"Ba lý do khiến nhiều người ăn hải sản bị ngộ độc","description":"Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều trường hợp ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn các loại hải sản ở rạn san hô như cá chình, cá hồng, cá mòi.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-ly-do-khien-nhieu-nguoi-an-hai-san-bi-ngo-doc-2209270.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hai-san-1-418.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T09:40:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219590","title":"Kiểm tra dịch vụ xe cấp cứu tư nhân ở TP.HCM, phát hiện hàng loạt vi phạm","description":"TP.HCM có 8 cơ sở tư nhân cung ứng dịch vụ vận chuyển cấp cứu được Sở Y tế cấp phép. Đợt kiểm tra toàn diện vừa qua cho thấy có đến 6 cơ sở vi phạm, bị đề nghị xử phạt hành chính.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kiem-tra-co-so-van-chuyen-cap-cuu-tu-nhan-o-tp-hcm-phat-hien-hang-loat-vi-pham-2219590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/kiem-tra-dich-vu-xe-cap-cuu-tu-nhan-o-tphcm-phat-hien-hang-loat-vi-pham-318.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219447","title":"Sai lầm chí mạng khi đốt vết đen lạ ở lòng bàn chân","description":"Phát hiện lòng bàn chân có vết đen không đau hay ngứa, nghĩ là nốt ruồi, nam thanh niên đến một cơ sở thẩm mỹ đốt. Không ngờ việc làm này càng kích thích tế bào ung thư di căn nhanh hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-ung-thu-da-sau-sai-lam-dot-vet-den-la-o-long-ban-chan-2219447.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ungthuda2-1-286.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

