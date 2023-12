{"article":{"id":"2221675","title":"Bác sĩ nào xuất thân quý tộc, từng xin nghỉ chức Thứ trưởng Bộ Y tế?","description":"Đau đáu vì những công trình khoa học còn dang dở, giáo sư đang đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế đã xin nghỉ chức vụ quan trọng này.","contentObject":{"content":"<p> </p>

<p>Nam sinh 20 tuổi khi đó nhanh chóng nhận ra kiến thức của các thầy giáo người Pháp chỉ chú trọng sách vở, rất ít liên hệ tới thực tế khí hậu, con người bản xứ. Vì vậy, ông quyết định học tập và nghiên cứu, tìm hướng đi riêng cho mình.</p>

<p>Chiều mùa đông năm 1935, chàng sinh viên 23 tuổi phát hiện các ống mật và mạch máu trong lá gan của một tử thi mà anh đang nghiên cứu đầy ngập những con giun lớn nhỏ. Anh đã lần theo và phẫu tích kỹ lưỡng cơ cấu của lá gan. Chỉ trong vòng 15 phút, tất cả ống mật, mạch máu trong gan đã được phơi trần một cách chính xác.</p>

<p>Với phát hiện đó, trong 4 năm tiếp theo, Tôn Thất Tùng âm thầm phẫu tích 200 lá gan người chết để nghiên cứu các mạch máu, rồi vẽ lại thành các sơ đồ, đối chiếu chúng với nhau để tìm ra những nét chung. Từ đó, ông hoàn thiện luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa nhan đề “Cách phân chia mạch máu của gan”. Với bản luận án này, ông đã được tặng Huy chương Bạc của Trường Đại học Tổng hợp Paris.</p>

<p> </p>","id":"3474a3d9-d8e7-4b20-893a-0310d9c60373","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-266.png","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Dụng cụ nào giúp bác sĩ Tôn Thất Tùng phẫu tích chính xác cơ cấu của lá gan?","answers":[{"answer":"Dao mổ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Dao nạo xương","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Kính hiển vi","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Qua học tập, trao đổi với các đồng nghiệp, đặc biệt là khả năng quan sát, suy luận, bác sĩ Tôn Thất Tùng ở tuổi 23 đã phát hiện trong gan của một người bệnh có hàng chục con giun chui ở các đường mật.</p>

<p>Với một dụng cụ thô sơ, chỉ bằng một con dao nạo xương, gọi là kyua-ret, ông đã phẫu tích kỹ lưỡng cơ cấu của lá gan, một việc chưa từng thấy trong các sách lúc bấy giờ.</p>

<p> </p>","id":"25f5709a-4fd1-4b24-b174-b0f9d31abc9d","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-tung-267.png","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"GS Tôn Thất Tùng làm Thứ trưởng Bộ Y tế năm bao nhiêu tuổi?","answers":[{"answer":"35","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"37","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"40","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Năm 1947, Chính phủ cử bác sĩ Tôn Thất Tùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế khi mới 35 tuổi. Ông giữ chức vụ này trong 14 năm, tới năm 1961.</p>

<p></p>","id":"5524a8f9-66d8-4919-b36f-bc1a8d8c35b1","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-tung-2-1-268.jpeg","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Động lực lớn lao nào thôi thúc GS Tôn Thất Tùng xin nghỉ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế?","answers":[{"answer":"Để tập trung khả năng vào công tác khoa học - kỹ thuật","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Nhường chức cho người khác","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Đến tuổi nghỉ hưu","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>GS.TS Đỗ Kim Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho hay năm 1946, kháng chiến bùng nổ, GS Tôn Thất Tùng lên chiến khu Việt Bắc cùng GS Hồ Đắc Di và nhiều thầy thuốc khác, công việc nghiên cứu về gan bỏ dở, chủ yếu phục vụ kháng chiến và đào tạo sinh viên y khoa di tản lên Việt Bắc. </p>

<p>Từ sau ngày hòa bình lập lại, trở về Hà Nội năm 1954, để tập trung khả năng vào công tác khoa học - kỹ thuật, ông được cử làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ nhiệm bộ môn Ngoại trường Đại học Y khoa Hà Nội.</p>

<p>\"Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, thầy luôn vẫn luôn đau đáu về công trình nghiên cứu của mình từ năm 1939 nên đã xin nghỉ chức Thứ trưởng để làm giám đốc bệnh viện và nghiên cứu khoa học\", GS Đỗ Kim Sơn nhớ lại. </p>","id":"80b7543b-5ecc-44fc-b78e-cdc4d39fb6e8","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-1-269.png","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Công trình nghiên cứu nổi tiếng nhất của GS Tôn Thất Tùng khiến y học thế giới phải nể phục?","answers":[{"answer":"Mổ tim ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Mổ gan khô ","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Mổ nội soi ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Suốt cả cuộc đời gắn bó với y học Việt Nam, với sứ mệnh chữa bệnh cứu người từ những năm tháng kháng chiến cho tới những ngày giải phóng sau này, GS Tôn Thất Tùng đã để lại 123 công trình khoa học có giá trị.</p>

<p>Một trong 2 phát minh khoa học lớn đó là phương pháp cắt gan mang tên ông, một công trình khoa học đã được quốc tế công nhận là phương pháp cắt gan có quy phạm và kinh điển, được nhiều nước tiên tiến áp dụng: Mổ gan khô.</p>

<p>Năm 1939, lần đầu tiên trên thế giới, Tôn Thất Tùng đã thực hiện thành công cắt gan có kế hoạch: thắt các mạch máu trong gan trước khi cắt.</p>

<p>Tuy nhiên thành công mới mẻ đó khi gửi báo cáo tới Viện Hàn lâm phẫu thuật Paris đã bị từ chối khiến bác sĩ trẻ e ngại. Hơn 20 năm sau đó, ông mới quyết định quay trở lại công việc còn dang dở.</p>

<p>Ngày 7/1/1961, ông cắt thuỳ gan phải của một ca ung thư sơ phát chỉ vẻn vẹn trong 6 phút. Nếu theo phương pháp cắt gan của giáo sư người Pháp Lortat-Jacob, được giới thiệu năm 1952, thì phải mất 3 đến 4 giờ. Sau khi được đăng tải trên tờ “The Lancet” ở London, công trình của Giáo sư Tôn Thất Tùng đã làm chấn động dư luận.</p>

<p>Trong vòng 1 tháng, hơn 100 nhà phẫu thuật từ Mỹ đến Australia gửi thư xin ông thêm tài liệu, cũng không ít người công kích, phản đối công trình của vị giáo sư người Việt. Cuối cùng, toàn thế giới đã chấp nhận phương pháp của ông, nghiêng mình gọi ông là “cha đẻ”, là \"vị tổ sư\" của phương pháp cắt gan có kế hoạch, thường được gọi là phương pháp mổ gan khô hay phương pháp Tôn Thất Tùng.</p>","id":"071caa3f-7de4-45c6-b72b-75907d2180f9","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-3-270.png","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"GS Tôn Thất Tùng có mấy người con?","answers":[{"answer":"3","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"4","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"5","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Năm 1944, GS Tôn Thất Tùng kết hôn cùng bà Vi Thị Nguyệt Hồ. Bà Nguyệt Hồ là người sáng lập Hội Điều dưỡng Việt Nam, trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/12/2022, hưởng thọ 94 tuổi.</p>

<p>Ông bà có với nhau 3 người con, đều theo ngành y, gồm: Tôn Nữ Ngọc Trân, Tôn Nữ Hồng Tâm và bác sĩ Tôn Thất Bách.</p>

<p>Viện sĩ Tôn Thất Bách sinh năm 1946, là người có \"bàn tay vàng\", thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật về gan và tim nổi tiếng trong nước và trên thế giới. </p>

<p>Bà Tôn Nữ Ngọc Trân sinh năm 1950, học giỏi, nhiều năm học ở Nga, là kỹ sư hóa học, làm việc ở Viện Hóa (Viện Khoa học Việt Nam).</p>

<p>Cô con gái út là Tôn Nữ Hồng Tâm, bác sĩ sinh hóa.</p>

<p></p>

<p></p>","id":"12c58016-054d-4679-beeb-6f16bf6098c8","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-264.png","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Căn bệnh khiến GS Tôn Thất Tùng qua đời ở tuổi 70?","answers":[{"answer":"Nhồi máu cơ tim ","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Đái tháo đường ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Ung thư","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Nhà phẫu thuật trứ danh của nước ta qua đời lúc 11 giờ 45 phút ngày 7/5/1982, tại Hà Nội, ở tuổi 70. Ông mất vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Con trai ông, PGS Tôn Thất Bách, năm 2004 cũng qua đời vì căn bệnh này trong chuyến công tác tại Lào Cai. </p>","id":"595b6a42-dbb1-4c01-b7d8-de6100ef654c","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-272.png","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"}]},"displayType":6,"options":65536,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"/vi-bac-si-xuat-than-quy-toc-xin-nghi-chuc-thu-truong-bo-y-te-de-lam-khoa-hoc-2221675.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-264.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-264.png","updatedDate":"2023-12-03T09:14:57","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"03/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221945","title":"Lời nói của một cậu bé khiến người phụ nữ 70 tuổi vẫn sinh con","description":"Người phụ nữ ở Uganda sinh con đầu lòng lúc 67 tuổi và thêm thai đôi dù đã 70 tuổi sau khi nghe lời nói của một cậu bé.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loi-noi-cua-mot-cau-be-khien-nguoi-phu-nu-70-tuoi-van-sinh-con-2221945.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loi-noi-cua-mot-cau-be-khien-nguoi-phu-nu-70-tuoi-van-sinh-con-697.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222085","title":"Loại trái cây được xem là siêu thực phẩm","description":"Quả lựu cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là dồi dào sắt và vitamin C. Loại quả này còn giúp chữa một số bệnh tiêu hóa, sát trùng, tăng miễn dịch, phòng bệnh tim mạch.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-qua-luu-duoc-xem-la-sieu-thuc-pham-doi-voi-tre-em-2222085.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loai-trai-cay-duoc-xem-la-sieu-thuc-pham-691.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221954","title":"Sự thật về lời đồn thức ăn màu đỏ giúp bổ máu, có món nhiều người Việt mê","description":"Tiết canh, thịt bò, củ dền... là những thực phẩm được nhiều người lựa chọn khi bị thiếu máu thiếu sắt.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/an-tiet-canh-co-thuc-su-tot-cho-nguoi-bi-thieu-mau-thieu-sat-2221954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/su-that-ve-loi-don-thuc-an-mau-do-giup-bo-mau-co-mon-nhieu-nguoi-viet-me-645.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222012","title":"Tại sao hiến máu miễn phí, người cần truyền lại phải trả tiền?","description":"Nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao mọi người hiến máu tình nguyện, không lấy tiền nhưng người bệnh lại phải trả tiền khi sử dụng máu?","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-sao-hien-mau-mien-phi-nguoi-truyen-mau-lai-phai-tra-tien-2222012.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tai-sao-hien-mau-mien-phi-nguoi-can-truyen-lai-phai-tra-tien-492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221968","title":"Buồng trứng phình to, nguy kịch vì thói quen phổ biến trong bữa ăn","description":"Một phụ nữ ở Tiền Giang nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nhiễm trùng nặng vì chiếc xương 3,5cm xuyên ruột chui vào ổ bụng. Người này có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện nên không biết bị hóc xương cá khi nào.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-xuong-ca-mot-phu-nu-nhiem-trung-nguy-kich-buong-trung-trai-phinh-to-2221968.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/buong-trung-phinh-to-nguy-kich-vi-thoi-quen-pho-bien-trong-bua-an-405.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:17:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221972","title":"Người bệnh đi khám sẽ chỉ cần đem điện thoại thông minh","description":"Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Công an để đưa giấy chuyển tuyến, tái khám vào hệ thống VssID hoặc VNeID. Người bệnh chỉ cần mang điện thoại thông minh khi đi khám.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-benh-di-kham-se-chi-can-dem-dien-thoai-thong-minh-2221972.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nguoi-benh-di-kham-se-chi-can-dem-dien-thoai-thong-minh-395.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:14:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221857","title":"Những lý do khiến hơi thở có cồn dù không uống rượu bia","description":"Tiêu thụ một số đồ ăn, thức uống hoặc mắc hội chứng hiếm gặp có thể khiến hơi thở có mùi rượu. Nhiều người lo ngại có thể bị oan khi cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ly-do-khien-hoi-tho-co-nong-do-con-du-khong-uong-ruou-bia-2221857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nhung-ly-do-khien-hoi-tho-co-con-du-khong-uong-ruou-bia-176.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220584","title":"7 thay đổi của cơ thể khi bạn ăn thịt nhiều quá mức","description":"Ăn thịt giúp cơ thể bổ sung lượng đạm cần thiết nhưng nếu bạn tiêu thụ quá nhiều loại thực phẩm này sẽ tăng nguy cơ mắc một số bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/7-tac-hai-cho-suc-khoe-neu-ban-an-thit-nhieu-qua-muc-2220584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/an-nhieu-thit-1167.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221573","title":"17 tuổi phổi như người già vì ma túy có trong thuốc lá điện tử hình hộp sữa","description":"Nam sinh học lớp 12 được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai do các biểu hiện ngộ độc ma túy có trong thuốc lá điện tử. Kiểm tra phổi, bác sĩ bất ngờ vì phát hiện tình trạng tắc nghẽn, xơ hóa như người già hút thuốc lâu năm.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-17-tuoi-phoi-nhu-nguoi-gia-vi-ngo-doc-ma-tuy-co-trong-thuoc-la-dien-tu-2221573.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/17-tuoi-phoi-nhu-nguoi-gia-vi-ma-tuy-co-trong-thuoc-la-dien-tu-hinh-hop-sua-871.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221490","title":"Thủ đoạn lừa đảo bằng clip chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chữa bệnh trên mạng","description":"Cơ quan chức năng khẳng định các vi phạm trọng điểm, điển hình trong hoạt động quảng cáo y tế trên không gian mạng, nền tảng mạng xã hội như Facebook,TikTok... sẽ bị xử lý trong thời gian tới.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-doan-lua-dao-bang-clip-mao-danh-bac-si-chia-se-kien-thuc-chua-benh-2221490.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-doan-lua-dao-bang-clip-chia-se-kinh-nghiem-kien-thuc-chua-benh-tren-mang-829.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:04:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221633","title":"Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi - dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiện lợi","description":"Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi được xem là mô hình chăm sóc sức khỏe ưu việt, giải pháp tiện lợi cho người bận rộn, người già, trẻ nhỏ…","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tien-loi-2221633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tien-loi-797.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221516","title":"AstraZeneca 5 năm liền vào top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam","description":"Đây là lần thứ 5 liên tiếp AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, xếp thứ 14 trong danh sách khối doanh nghiệp lớn và thứ 4 trong toàn ngành dược - thiết bị y tế - chăm sóc sức khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/astrazeneca-5-nam-lien-vao-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2221516.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/astrazeneca-5-nam-lien-vao-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-315.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221483","title":"Phát hiện phòng khám 'tự vẽ' kết quả siêu âm của người bệnh","description":"Mặc dù kết quả siêu âm của bệnh nhân không có hình ảnh dịch tiền liệt tuyến nhưng một phòng khám lại kết luận “tuyến tiền liệt có ít dịch”. Sở Y tế TP.HCM cho rằng kết luận áp đặt này có thể là cơ sở để phòng khám “vẽ bệnh moi tiền” người bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phong-kham-tu-ve-ket-qua-sieu-am-cua-nguoi-benh-2221483.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phat-hien-phong-kham-tu-ve-ket-qua-sieu-am-cua-nguoi-benh-231.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:18:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221336","title":"Kẹo nghi chứa ma túy bán ở cổng trường học, bác sĩ nói gì?","description":"Theo bác sĩ, hiện tượng ma túy tổng hợp \"đội lốt\" các loại kẹo, nước trái cây rất phổ biến. Cơ quan chức năng cần sớm xác định loại kẹo được bán tại cổng trường học ở Lạng Sơn chứa chất gì.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/keo-nghi-chua-ma-tuy-ban-o-cong-truong-hoc-tai-lang-son-bac-si-noi-gi-2221336.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/keo-nghi-chua-ma-tuy-ban-o-cong-truong-hoc-tai-lang-son-bac-si-noi-gi-218.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221182","title":"Khu vực nào của Hà Nội có tới 7 phố được đặt theo tên các bác sĩ?","description":"Xung quanh Trường Đại học Y Hà Nội có hàng loạt phố mang tên các bác sĩ tài năng như Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng…","displayType":6,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-vuc-nao-cua-ha-noi-co-toi-7-pho-duoc-dat-theo-ten-cac-bac-si-2221182.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khu-vuc-nao-cua-ha-noi-co-toi-7-pho-duoc-dat-theo-ten-cac-bac-si-1292.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219935","title":"Dọc mùng có tác dụng 'hút mỡ’ nhưng tối kỵ với một số người","description":"Dọc mùng là thực phẩm quen thuộc trồng ở một số địa phương, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-mung-co-nhieu-tac-dung-cho-suc-khoe-giup-giam-can-nhung-ai-khong-nen-an-2219935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doc-mung-co-tac-dung-hut-mo-nhung-toi-ky-voi-mot-so-nguoi-1173.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221088","title":"Chiêu trò 'đánh tráo khái niệm' để dụ khách hàng muốn tân trang nhan sắc","description":"Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều quảng cáo hấp dẫn về các biện pháp thẩm mỹ an toàn như dùng tế bào gốc hay \"tái sinh đa tầng\". Tuy nhiên, không ít người đã phải nhập viện vì biến chứng sau khi làm đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chieu-tro-danh-trao-khai-niem-de-du-khach-hang-muon-tham-my-lam-dep-2221088.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chieu-tro-danh-trao-khai-niem-de-du-khach-hang-muon-tan-trang-nhan-sac-880.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:55:23","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220866","title":"Vì sao Cục An toàn thực phẩm khuyên người dân tuyệt đối không dùng mật cá trắm?","description":"Theo Cục An toàn thực phẩm, mật của cá trắm từ 3kg trở lên chắc chắn gây ngộ độc, viêm thận cấp và có thể dẫn đến tử vong sau 2 ngày nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-cuc-an-toan-thuc-pham-khuyen-nguoi-dan-tuyet-doi-khong-dung-mat-ca-tram-2220866.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vi-sao-cuc-an-toan-thuc-pham-khuyen-nguoi-dan-tuyet-doi-khong-dung-mat-ca-tram-384.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:25:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220592","title":"Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Bình Định giúp bệnh nhân giảm thủ tục hành chính","description":"Ngành Y tế tỉnh Bình Định tập trung đầu tư thực hiện chuyển đổi số đã giúp bệnh nhân và người nhà giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-manh-chuyen-doi-so-o-binh-dinh-giup-benh-nhan-giam-thu-tuc-hanh-chinh-2220592.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/day-manh-chuyen-doi-so-o-binh-dinh-giup-benh-nhan-giam-thu-tuc-hanh-chinh-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:14:56","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220638","title":"Độ tin cậy của nhận diện bằng mống mắt so với vân tay","description":"Nhận diện mống mắt có độ chính xác cao hơn nhiều so với vân tay. Hiện tại, một số nước như Mỹ, Singapore, Indonesia, Ấn Độ đang ứng dụng công nghệ này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/do-tin-cay-cua-nhan-dien-mong-mat-so-voi-van-tay-nuoc-nao-dang-ap-dung-2220638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/do-tin-cay-cua-nhan-dien-bang-mong-mat-so-voi-van-tay-1158.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220855","title":"Cảnh báo 2 địa chỉ vi phạm quy định khi quảng cáo sản phẩm Immukans","description":"Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immukans, hai địa chỉ thiếu dòng chữ: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh\", vi phạm quy định pháp luật.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-bao-2-dia-chi-vi-pham-quy-dinh-khi-quang-cao-san-pham-immukans-2220855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/canh-bao-2-dia-chi-vi-pham-quy-dinh-khi-quang-cao-san-pham-immukans-374.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220982","title":"Phát hiện sai phạm thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại An Giang","description":"Tại An Giang, cơ quan chức năng phát hiện phòng nghỉ trong một khách sạn vẫn còn để gạt tàn thuốc lá. Nội quy khách sạn không có nội dung cấm hút thuốc lá. Thậm chí, còn có quy định về nộp tiền phạt nếu làm vỡ gạt tàn thuốc lá.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-sai-pham-thuc-thi-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-tai-an-giang-2220982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phat-hien-sai-pham-thuc-thi-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-tai-an-giang-291.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:06:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221304","title":"Quảng Ninh yêu cầu trường học đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm","description":"Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học sau khi xảy ra sự việc nhiều học sinh ngộ độc do ăn kẹo lạ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-day-manh-tuyen-truyen-hoc-sinh-khong-mua-do-an-vat-khong-ro-nguon-goc-2221304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hocsinhattp-302.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:52:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220693","title":"VNVC được vinh danh là công ty dược Việt Nam uy tín nhất năm 2023","description":"Công ty cổ phần vacxin Việt Nam (VNVC) là đơn vị dẫn đầu Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2023, theo công bố của Vietnam Report ngày 28/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnvc-duoc-vinh-danh-la-cong-ty-duoc-viet-nam-uy-tin-nhat-nam-2023-2220693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/vnvc-duoc-vinh-danh-la-cong-ty-duoc-viet-nam-uy-tin-nhat-nam-2023-1138.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220700","title":"Đi ăn đêm cùng bạn gái, thanh niên bị người lạ tấn công","description":"Tai nạn hy hữu xảy ra khi thanh niên chở bạn gái đi ăn đêm về nhà, thấy một người đứng bên đường. 