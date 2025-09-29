Triển lãm trưng bày hơn 20 tác phẩm mới nhất, đánh dấu lần đầu tiên nữ họa sĩ người Hà Nội tổ chức triển lãm cá nhân tại TPHCM.

Tác phẩm "Mùa khô".

Điểm nhấn của Khu vườn bí ẩn nằm ở loạt tranh trên giấy duplex - chất liệu lần đầu tiên được Vũ Bích Thủy khai thác, bên cạnh những bức toan quen thuộc. Các tác phẩm tại triển lãm mang đến một dải sắc thái đa dạng về cấu trúc không gian và biểu đạt cảm xúc.

Chia sẻ với PV VietNamNet, họa sĩ Vũ Bích Thuỷ cho biết không bắt đầu bằng phác thảo mà để cho ngẫu hứng mở đường, rồi từng bước gạn lọc, tinh chỉnh. Chị ví quá trình sáng tác như một cuộc dịch chuyển từ cái vô hình sang hữu hình, nơi lý tính và bất ngờ cùng song hành: "Không thể chỉ trông chờ vào ngẫu nhiên. Mình phải đi tìm và chính trong tìm kiếm lại nảy sinh thêm những bất ngờ".

Tác phẩm "Chợ Trung thu".

Nếu màu sắc là cảm xúc thì đường nét với chị lại gần gũi kiến trúc. Ở triển lãm này, những đường cọ chồng lớp, đan xen, vừa mềm mại vừa dứt khoát, tạo nên không gian đa chiều. Đó là một cuộc chơi giữa sự tự nhiên và sự kiểm soát, nơi người xem được dẫn dắt vào những cung bậc cảm xúc từ rực rỡ, phóng khoáng đến trầm lắng và suy tư.

Họa sĩ Vũ Bích Thủy cho biết, không chủ trương lấy căn tính Việt làm kim chỉ nam, nhưng chị thừa nhận: sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, phong cảnh, con người, phong tục tập quán đã in sâu trong tiềm thức. Vì thế, dù vẽ ở đâu, dấu vết của quê hương vẫn len lỏi trong tác phẩm.

Tác phẩm "Mùa oải hương".

Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn gọi triển lãm lần này là một không gian trữ tình: "Không khí trữ tình bao phủ các tác phẩm theo phong cách trừu tượng cảnh quan, gợi liên tưởng đến một thảm thực vật hư ảo. Trong không gian yên tĩnh, tranh của Thủy dẫn người xem vào khu vườn êm dịu của cảm xúc lãng mạn, nơi cỏ cây hoa lá hiện hữu với sắc màu và hương vị của một ban mai còn ướt đẫm sương đêm".

Theo ông, Vũ Bích Thủy chọn một lối đi trung dung giữa trừu tượng và trình hiện, mà có thể gọi là bán biểu hình (semi-figurative). Nhờ đó, tranh của chị vừa gợi mở trí tưởng tượng vừa có điểm tựa trong thế giới thực, đưa người xem đến một trạng thái nửa hư nửa thực, đầy thơ mộng.

Tác phẩm "Thăm vườn".

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1996, Vũ Bích Thủy tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật Berlin, Đức. Trong gần 30 năm, chị tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước: từ các sự kiện nghệ thuật tại Đức, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản cho tới những triển lãm nhóm ở Việt Nam. Năm 2019, chị ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên Ngoài cửa sổ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), tiếp đó là Vị nhiệt đới năm 2022 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cả hai lần đều gây ấn tượng mạnh với công chúng yêu nghệ thuật bởi thế giới trừu tượng giàu nữ tính và tinh tế.