Quy định số 366 thay thế Quy định số 124 ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị cùng về nội dung này.

Ban hành kèm theo quy định trên là 5 phụ lục quy định chi tiết khung tiêu chí đánh giá theo thang điểm 100 cho từng nhóm đối tượng, gồm: tập thể; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Trung ương quản lý; lãnh đạo, quản lý các cấp; cá nhân không giữ chức vụ và đảng viên không làm việc trong hệ thống chính trị.

Trong đó, khung tiêu chí đánh giá chia làm 2 nhóm: Nhóm tiêu chí chung (30 điểm) và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm).

Với cá nhân, nhóm tiêu chí chung quy định các tiêu chí phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương; tư duy đổi mới, chiến lược, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm; tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Còn nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý sẽ được quy định theo từng nhiệm vụ theo các chức danh.

Cụ thể, mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên.

Với tập thể, phải hoàn thành 100% nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 30% số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Không có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật.

Với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, ngoài các tiêu chí chung nêu trên, các địa phương, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, bộ phận do cá nhân trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 30% số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu.

Với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đảng viên không làm việc trong hệ thống chính trị thì phải hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trong đó có ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu.

Quy định mới vẫn áp dụng quy định số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% tổng số tập thể, cá nhân được xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ". Tuy nhiên, có thể nâng lên không quá 25% đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc, nổi trội.

Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hồi tháng 4. Ảnh: Nhật Bắc

Về mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 70 tới dưới 90 điểm.

Với tập thể, phải hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì ngoài các tiêu chí chung, các địa phương, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, bộ phận do cá nhân trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và đảng viên không làm việc trong hệ thống chính trị thì phải hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Mức hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 50 tới dưới 70 điểm, đồng thời hoàn thành 100% nhiệm vụ, số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ không vượt quá 20%.

Mức không hoàn thành nhiệm vụ là tập thể, cá nhân có mức điểm dưới 50 điểm hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

Với tập thể lãnh đạo, quản lý khi bị cấp có thẩm quyền kết luận có sai phạm trong công tác cán bộ, mất đoàn kết nội bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền trong phạm vi phụ trách. Có thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý vi phạm liên quan đến chức trách, nhiệm vụ trong thực thi công vụ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. Có thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...

Với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì địa phương, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, bộ phận do cá nhân trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% số nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch trong năm hoặc không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoặc có trên 50% tổng số địa phương, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, bộ phận mà cá nhân phụ trách lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm người đứng đầu hoặc cùng chịu trách nhiệm liên quan bị xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ".

Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu tín nhiệm trong năm (nếu có). Có vi phạm liên quan đến chức trách, nhiệm vụ trong thực thi công vụ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. Bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và đảng viên không làm việc trong hệ thống chính trị thì bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. Cá nhân đó vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan, đơn vị; có trên 50% số nhiệm vụ trong năm bị đánh giá không hoàn thành.