Giai đoạn 2024-2025 chứng kiến làn sóng xe đa dụng 7 chỗ đổ bộ ồ ạt vào Việt Nam, đặc biệt là nhóm MPV cỡ trung. Hàng loạt tân binh được kỳ vọng sẽ khuấy đảo thị trường đã lần lượt ra mắt. Hyundai Custin gây chú ý với thiết kế phá cách, hướng tới khách hàng gia đình cao cấp. MG G50 xuất hiện với khẩu hiệu "rộng rãi, giá rẻ", còn GAC M6 Pro trình làng với danh sách trang bị tiện nghi dày đặc.

Tuy nhiên, bức tranh doanh số lại hoàn toàn trái ngược sau khi những mẫu xe này được bán ra. Năm 2025, Hyundai Custin chỉ bán được 1.475 xe, trung bình hơn 100 xe mỗi tháng, con số khó có thể gọi là thành công với một mẫu MPV cỡ trung từng được kỳ vọng thách thức các "ông lớn". Bước sang hai tháng đầu năm 2026, tình hình cũng không có dấu hiệu khởi sắc.

Trong khi đó, cả MG G50 và GAC M6 Pro lại không công bố doanh số tại thị trường Việt Nam như nhiều hãng ô tô nhập khẩu khác.

"Cái bóng" quá lớn của những tượng đài

Ở tầm giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, KIA Carnival gần như đã định nghĩa lại khái niệm MPV cỡ trung cao cấp tại Việt Nam. Không gian rộng rãi, trang bị cao cấp và tùy chọn động cơ dầu tiết kiệm giúp Carnival đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ cao cấp.

Ở hướng tiếp cận khác, Toyota Innova Cross lại đánh trúng tâm lý thực dụng. Phiên bản hybrid dù có giá trên 1 tỷ đồng nhưng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ quanh 5L/100 km khiến khiến bài toán chi phí dài hạn trở nên dễ chịu. Quan trọng hơn, cái tên Innova đã được thị trường Việt "kiểm chứng" hơn 15 năm về độ bền bỉ và khả năng giữ giá.

Đặt Hyundai Custin vào giữa hai đối thủ này, điểm yếu lộ rõ. Mẫu xe của Hyundai không đủ rộng và sang để cạnh tranh với Carnival, nhưng cũng không đủ tiết kiệm nhiên liệu để so kè Innova Cross. Sự lưng chừng ấy khiến Custin khó tìm được nhóm khách hàng trung thành.

Với MG G50 và GAC M6 Pro, vấn đề không nằm hoàn toàn ở sản phẩm. Thực tế, cả hai đều có không gian rộng, trang bị phong phú và giá bán cạnh tranh. Nhưng tại Việt Nam, niềm tin thương hiệu vẫn là yếu tố then chốt. Xe Trung Quốc dù đã cải thiện mạnh mẽ về chất lượng vẫn phải đối mặt với tâm lý dè chừng, lo ngại độ bền, chi phí sửa chữa và đặc biệt là giá trị bán lại.

Thương hiệu MG đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm, nhưng hệ thống đại lý và hậu mãi chưa phủ rộng, nhất là ở các tỉnh. GAC M6 Pro thậm chí còn khó khăn hơn khi là tân binh của một thương hiệu mới gia nhập thị trường hơn một năm.

Không có dữ liệu vận hành dài hạn, không công bố doanh số, người mua càng không muốn bỏ ra gần 1 tỷ đồng để trở thành "chuột bạch". Trong bối cảnh đó, đa số người mua vẫn chọn giải pháp an toàn: xe Nhật, xe Hàn quen thuộc.

Làn sóng xe xanh và sức ép từ các mẫu xe MPV 7 chỗ giá rẻ

Trong giai đoạn này, phân khúc xe MPV cỡ trung đang bị kẹp giữa hai thái cực. Một bên là áp lực từ các xe MPV cỡ nhỏ giá rẻ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7 Hybrid. Những mẫu xe này ngày càng hoàn thiện, đủ rộng cho gia đình, vận hành ổn định và rẻ hơn các mẫu MPV cỡ trung tới 200-300 triệu đồng, một khoảng chênh giá không nhỏ với người mua thực dụng.

Ở thái cực còn lại, sự xuất hiện của VinFast Limo Green tạo ra cú hích mạnh ở nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Xe điện với chi phí vận hành thấp, chính sách hỗ trợ trạm sạc và bảo hành dài hạn khiến nhiều tài xế quay lưng với MPV chạy xăng truyền thống.

Ngoài ra, trải nghiệm thực tế của người dùng đã chỉ ra một số điểm yếu cố hữu của 3 mẫu xe MPV cỡ trung này. Khoảng sáng gầm thấp, đều dưới 170mm khiến khả năng xoay xở trong đô thị kém linh hoạt. Bên cạnh đó, ngoại trừ MG G50 có bản 8 chỗ, còn lại Hyundai Custin và GAC M6 Pro đều chỉ có bản 7 chỗ.

Việc cấu hình thiếu linh hoạt làm giảm tính đa dụng so với các đối thủ có tùy chọn 8 chỗ. Ngoài ra, động cơ tăng áp dung tích nhỏ dù mạnh trên giấy tờ nhưng lại có độ trễ nhất định, kém mượt khi chở đủ tải so với máy dầu hoặc động cơ hybrid.

Cuộc đua phân khúc MPV tại Việt Nam đang phân hóa rõ rệt

Cuộc đua MPV tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc khắc nghiệt. Một bên là nhóm MPV giá rẻ, thực dụng. Bên còn lại là xe điện, hybrid đại diện cho xu hướng mới. Ở giữa, Hyundai Custin, MG G50 hay GAC M6 Pro đang đứng ở vị thế "lửng lơ" khi chưa đủ rẻ để cạnh tranh với "ông vua phân khúc" Mitsubishi Xpander, cũng chưa đủ đẳng cấp và đáng tin để so kè với KIA Carnival hay Toyota Innova Cross.

Nếu không có những điều chỉnh mạnh mẽ về chính sách giá hoặc mang về các phiên bản động cơ tiết kiệm hơn, việc các mẫu xe này tiếp tục vắng bóng trên đường phố Việt Nam và dần chìm vào quên lãng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

