Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, vào lúc 18h30 ngày 18/11, chiếc xe KIA Morning bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang đi trên đường Nguyễn Văn Luyện, khi tới đoạn gần Công viên Thiên Văn Học.

Chiếc KIA Morning bốc cháy khi đang di chuyển dưới mưa. Ảnh: OFFB

Tại hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe và chỉ trong ít phút, chiếc KIA Morning đã cháy trơ khung dù thời điểm xảy ra vụ cháy trời đang mưa và lạnh. May mắn tài xế đã thoát ra kịp thời, vụ cháy xe không gây ra thiệt hại về người. Hiện tại, lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Trao đổi nhanh với VietNamNet, kỹ sư ô tô Nguyễn Thành Tâm, chủ gara Thành Tâm Auto ở Long Biên (Hà Nội) nhận định, cháy xe có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào, không phải cứ thời tiết nắng nóng mới xảy ra cháy mà chỉ là khả năng xảy ra cháy xe thường cao hơn so với các điều kiện thời tiết khác.

Chiếc KIA Morning bị cháy trơ khung tại đường Nguyễn Văn Luyện (Hà Nội). Nguồn video: Kiên Nguyên

Theo anh Tâm, việc cháy xe thường xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, việc rò rỉ nhiên liệu là nguyên nhân phổ biến nhất, nhiên liệu rất dễ bay hơi và bắt lửa. Nếu đường ống dẫn nhiên liệu bị lão hóa, nứt vỡ hoặc các khớp nối bị lỏng, nhiên liệu có thể rò rỉ ra ngoài. Chỉ cần gặp bề mặt kim loại nóng (như lốc máy, ống xả) hoặc một tia lửa điện nhỏ, đám cháy sẽ bùng phát ngay lập tức.

Ngoài ra, lỗi hệ thống điện được xem là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây ra cháy xe. Sự cố về hệ thống điện trên ô tô có thể đến từ việc dây điện bị chuột cắn, thợ sửa xe không siết chặt ốc làm mát, tự ý độ thêm thiết bị sai quy chuẩn gây quá tải cho hệ thống điện.

Bên cạnh đó, việc xe ít được chăm sóc bảo dưỡng, dẫn đến hệ thống làm mát bị hỏng, động cơ sẽ nóng lên quá mức. Nhiệt độ cao làm các chất lỏng bên trong (như dầu máy, dầu trợ lực lái) sôi lên, trào ra ngoài và bắt lửa khi tiếp xúc với các chi tiết nóng.

Với việc ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ khoang động cơ, kỹ sư Tâm cho rằng nguyên nhân cháy xe KIA Morning hoàn toàn có thể đến từ một trong những nguyên nhân kể trên và loại bỏ các nguyên nhân cháy từ người sử dụng như để các vật dụng dễ cháy nổ trong xe.

