Hãng xe điện của Mỹ Tesla đang bị chỉ trích dữ dội vì cơ chế tay nắm cửa điện tử. Các cơ quan quản lý an toàn tại Mỹ đang điều tra tay nắm cửa của mẫu Model Y sau một số sự cố đáng lo ngại liên quan đến các vụ cháy xe điện, cha mẹ không thể tiếp cận con cái bên trong xe.

Ảnh minh họa do AI dựng.

Theo Carscoop, cảnh sát Đức cho biết, một vụ tai nạn liên quan đến thiết kế này vừa xảy ra hồi đầu tháng 9 tại Đức khi chiếc xe điện Tesla Model S lao ra khỏi đường rồi bốc cháy dữ dội, khiến ba người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em.

Nhân chứng Roman Jedrzejewski kể lại với báo Đức: “Tôi muốn cứu người. Tôi đã chạy tới cùng bình cứu hỏa và tìm cách mở cửa xe, nhưng không thể. Cánh cửa quá nóng, tôi thử ở bên phải – nơi vẫn còn ít hư hại, lửa chưa lan đến – nhưng cũng không mở ra được. Tôi chỉ muốn kéo bọn trẻ ra ngoài, nhưng bất lực.”

Theo tường thuật của ông Roman Jedrzejewski, chiếc xe bị treo lơ lửng ở trên cây với ngọn lửa bốc lên ở phần đầu. Phần khoang lái, khoang hành khách bên trong xe khi đó vẫn chưa bị cháy.

Thiết kế tay nắm cửa điện tử dạng ẩn đang bị chỉ trích dữ dội.

Trên xe có 4 người thì chỉ duy nhất một bé gái 9 tuổi may mắn thoát ra ngoài. Tài xế 43 tuổi và hai bé trai cùng 9 tuổi khác bị mắc kẹt, không qua khỏi. Trang tin địa phương Ruhr Nachrichten cho hay, lính cứu hỏa đã phải rất vất vả mới khống chế được ngọn lửa vì nó liên tục bùng phát trở lại, nhiều khả năng là do bộ pin đã bị mất kiểm soát nhiệt. Ngọn lửa chỉ tắt hẳn khi chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Mẫu xe điện Tesla Model S với thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn. Ảnh: Carscoop

Đây không phải lần đầu tiên cơ chế tay nắm cửa điện tử của Tesla Model S bị đặt nghi vấn về nguyên nhân chính gây ra tử vong cho người trên xe khi tai nạn xảy ra. Năm 2019, tại Mỹ, một người đàn ông đã bỏ mạng sau khi chiếc xe điện Tesla của anh ta đâm vào một cái cây bên đường và bốc cháy. Cảnh sát cho rằng, nguyên nhân chính là do người bên ngoài không thể mở được tay nắm cửa xe để thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng phát và thiêu rụi chiếc xe.

Cơ chế hoạt động của tay nắm cửa điện tử dạng ẩn là tay nắm nằm phẳng với thân xe, chỉ trồi ra khi xe mở khóa hoặc khi có người chạm/cảm ứng. Trong tình huống khẩn cấp, nếu hệ thống điện gặp sự cố hoặc nhiệt độ quá cao, cơ chế này bị vô hiệu hóa, tay nắm bị kẹt, không trồi ra dẫn đến việc giải thoát người bên trong rất khó khăn.

Một số mẫu xe điện tại Việt Nam cũng có thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn nhưng vẫn duy trì cơ chế mở dự phòng, có thể mở cơ bên trong phòng khi xe mất điện.

Trước làn sóng chỉ trích, Tesla khẳng định đang phát triển thiết kế tay nắm cửa mới, sử dụng hệ thống một nút kết hợp cơ và điện, nhằm đảm bảo việc thoát hiểm khẩn cấp thuận tiện hơn cho cả hành khách lẫn lực lượng cứu hộ tiếp cận giải cứu người bên trong xe.

Theo Carscoop

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!