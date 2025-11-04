Xem video:

Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ) và được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Theo đoạn video được chia sẻ bởi người dùng Himanshu Parmar, vụ việc xảy ra tại khu Noble Nagar, nơi nhiều gia đình sinh sống và trẻ nhỏ thường chơi đùa trên đường nội khu.

Hình ảnh từ video cho thấy một bé gái đang chơi gần ngã ba thì chiếc ô tô nhãn hiệu Maruti Swift bất ngờ từ đường lớn lao đến, cuốn bé gái vào gầm xe. Trong clip, có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của bé khi cố gắng chạy để tránh. Chiếc xe đi thêm vài mét thì dừng lại. Lúc này, bé gái bất ngờ tự bò ra khỏi gầm xe và tỉnh táo.

Tài xế là một thiếu niên bước xuống, hoảng hốt tiến lại gần trấn an bé gái. Ngay sau đó, người dân xung quanh chạy đến hiện trường, trong đó có cha mẹ của nạn nhân. Người mẹ, quá hoảng sợ và phẫn nộ, đã tát thẳng vào mặt cậu tài xế. May mắn, bé gái chỉ bị trầy xước nhẹ.

Đáng chú ý, tài xế chỉ mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe, trong khi chiếc Maruti Swift không gắn biển số. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông Ấn Độ.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận phẫn nộ. Nhiều người dùng mạng xã hội yêu cầu trừng trị nghiêm khắc người lái xe và chủ sở hữu phương tiện.

Trước sức ép dư luận, cảnh sát Ahmedabad cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ thiếu niên gây tai nạn.

Lực lượng chức năng cho biết thêm, cả thiếu niên vi phạm lẫn chủ sở hữu chiếc xe đều sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

