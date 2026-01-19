Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, năm 2025, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 375.739 chiếc, tăng 10,5% so với năm 2024. Cộng cả doanh số của VinFast (175.099 chiếc) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (53.299 chiếc), lượng bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 604.064 xe, tăng hơn 15% so với năm trước.

Tính riêng từng thương hiệu, hãng xe Việt VinFast vẫn dẫn đầu tuyệt đối thị trường ô tô Việt Nam với 175.099 chiếc bán ra trong năm 2025.

Xếp thứ hai là Toyota với 71.954 chiếc (chưa bao gồm thương hiệu Lexus). Các vị trí tiếp theo là Hyundai (53.229 chiếc, bao gồm cả xe thương mại); Ford (50.450 chiếc) và Mitsubishi (44.107 chiếc).

Ba hãng xe dẫn đầu là VinFast, Toyota và Hyundai đều có lợi thế dải sản phẩm phủ rộng khắp hầu hết các phân khúc, do đó dễ dàng hơn trong việc chiếm "miếng bánh" lớn.

Tuy nhiên, nhiều hãng dù có ít mẫu xe được giới thiệu nhưng cũng đem đến doanh số ấn tượng khiến các đối thủ phải mơ ước. Thậm chí, một số mẫu xe bán chạy là "gà đẻ trứng vàng", góp phần cải thiện doanh số cho cả một thương hiệu.

Dưới đây là 9 cái tên đứng đầu các hãng xe phổ thông tại Việt Nam trong năm 2025 vừa qua:

VinFast VF 3: 44.585 chiếc

Xe SUV điện mini VinFast VF 3 tiếp tục có một năm bùng nổ để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast với 44.585 chiếc, vượt qua đàn anh VF 5 với doanh số 43.913 chiếc. Một mình "bé ba" đã chiếm 25,5% tổng doanh số của VinFast trong năm 2025.

VinFast VF 3 chiếm hơn 1/4 tổng doanh số của VinFast trong năm 2025. Ảnh: VF

Những chiếc VinFast VF 3 đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 8/2024 và ngay lập tức, mẫu xe điện mini giá rẻ này đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam. Hiện, VinFast VF 3 được bán ra với giá niêm yết 283 triệu đồng (mua kèm pin).

Mitsubishi Xpander: 19.891 chiếc

Với lượng bán ra trong cả năm 2025 đạt 19.891 chiếc, Mitsubishi Xpander đã đạt doanh số kỷ lục, tăng nhẹ 2% so với năm 2024 (19.498 chiếc), đồng thời dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong ở thị trường Việt Nam. Dù Mitsubishi đã có thêm Xforce "chia lửa" nhưng Xpander vẫn là cái tên nổi bật nhất khi chiếm tới 45,1% tổng doanh số của hãng xe Nhật Bản trong năm 2025.

Xpander chiếm tới gần 1/2 tổng doanh số của hãng Mitsubishi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander mới được nâng cấp nhẹ vào tháng 9/2025 với 4 phiên bản, giá bán từ 560-699 triệu đồng, trong đó phiên bản "lai SUV" Xpander Cross có giá cao nhất. Các phiên bản xe đều sử dụng động cơ 1.5L đi cùng hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp 5MT.

Ford Ranger: 18.692 chiếc

Ford Ranger đạt doanh số tới 18.692 chiếc trong năm 2025 và dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải. Đây cũng là mẫu bán chạy nhất của hãng xe Mỹ khi "gánh" đến 37,1% tổng lượng xe bán ra, bao gồm cả xe thương mại.

Ford Ranger là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy thứ hai tại thị trường Việt Nam. Ảnh: FVN

Ford Ranger có 6 phiên bản với giá bán dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản nhập khẩu là Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

Mazda CX-5: 17.262 chiếc

Bán ra thị trường 17.262 chiếc, doanh số của Mazda CX-5 chiếm tới 53,2% tổng lượng xe Mazda bàn giao tới tay khách Việt trong năm 2025. Không quá để nói Mazda CX-5 chính là nhân tố "gánh" doanh số cho cả hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

CX-5 chiếm tới hơn một nửa lượng xe bán ra của thương hiệu Mazda. Ảnh: THACO

Trong nhiều năm trở lại đây, Mazda CX-5 là mẫu xe hiếm hoi của thương hiệu Mazda thường xuyên nằm trong top xe bán chạy. Mazda CX-5 thế hệ hiện tại được THACO lắp ráp trong nước, nâng cấp vào đầu năm 2024 với tổng cộng 7 phiên bản, giá niêm yết từ 749-979 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross: 14.601 chiếc

Với lượng bán ra 14.601 chiếc, Yaris Cross tiếp tục vượt qua người anh em Vios (với 13.424 chiếc) để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe Nhật Bản Toyota trong năm 2025. Doanh số trên của Yaris Cross chiếm 20,3% tổng lượng xe Toyota Việt Nam bán ra trong năm.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy hàng đầu phân khúc B-SUV tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng.

Honda City: 10.899 chiếc

Với tổng doanh số bán ra là 10.899 chiếc, Honda City tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam, chiếm 38% tổng lượng bán ra của thương hiệu xe Nhật Bản trong năm 2025.

Honda City chiếm 38% lượng xe Honda bán tại Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: HVN

Honda City thế hệ hiện tại được ra mắt từ năm 2021, được trang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng tính năng ADAS tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản (G, L và RS). Giá xe dao động từ 499-569 triệu đồng.

Hyundai Tucson: 9.243 chiếc

Không phải mẫu sedan Accent hay mẫu B-SUV Creta, cái tên Tucson mới chính là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam. Với lượng bán ra 9.243 chiếc, Tucson chiếm 17,4% tổng doanh số của Hyundai (bao gồm cả xe thương mại).

Hyundai Tucson vượt qua những người anh em Accent và Creta để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong năm 2025. Ảnh: HTV

Hyundai Tucson mới được nâng cấp giữa vòng đời vào đầu tháng 10/2024 và bán ra với 4 phiên bản cùng 3 tuỳ chọn động cơ gồm cả máy xăng 2.0L, máy xăng 1.6L Turbo và máy dầu 2.0L. Giá bán của mẫu xe đa dụng cỡ C này dao động từ 769-979 triệu đồng.

KIA Seltos: 6.577 chiếc

Dù chỉ bán ra 6.577 chiếc, KIA Seltos vẫn trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA trong năm 2025, vượt qua mẫu xe cỡ nhỏ Sonet và mẫu MPV cỡ lớn Carnival. Doanh số trên của Seltos chiếm 24,2% tổng lượng bán ra của thương hiệu xe Hàn Quốc.

KIA Seltos chiếm khoảng 1/4 lượng xe bán ra của KIA tại Việt Nam. Ảnh: THACO-KIA

KIA Seltos được làm mới tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá dao động từ 599-769 triệu đồng. Dù dẫn đầu thương hiệu KIA, song doanh số của Seltos vẫn kém xa những đối thủ trong phân khúc B-SUV như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Suzuki XL7 Hybrid: 2.633 chiếc

Mẫu MPV lai SUV XL7 Hybrid vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong danh mục sản phẩm khá trầm lắng của Suzuki tại Việt Nam, khi chiếm tới 75,3% tổng doanh số xe du lịch của hãng. Con số này cũng phần nào phản ánh thực tế rằng dải sản phẩm của Suzuki tại thị trường Việt Nam hiện khá ít và kém thu hút khách.

Suzuki XL7 chiếm tới 3/4 tổng doanh số xe du lịch của hãng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Suzuki XL7 Hybrid vẫn được nhập khẩu từ Indonesia với giá bán là 599,9 triệu đồng.

