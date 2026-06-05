Lúc 8h ngày 6/6 (giờ Việt Nam), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận ra quân tại AVC Cup 2026, gặp Lebanon. Trước đối thủ không được đánh giá cao, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tự tin giành chiến thắng.

Tại bảng B, ngoài Lebanon, Thanh Thúy và các đồng đội còn gặp Kazakhstan, Iran, Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc). Trong các đội bóng này, Kazakhstan, Iran và Indonesia có thể tạo ra khó khăn với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu đúng sức, bất ngờ khó xảy ra.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không ngại Hàn Quốc.

Như vậy, nếu thi đấu hết khả năng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đứng nhất bảng B, giành quyền vào bán kết. Tại đây, nhà ĐKVĐ có thể gặp Hàn Quốc, Philippines hoặc Đài Loan (Trung Quốc).

Giới chuyên môn đánh giá, với trình độ vượt trội, Hàn Quốc là đội đứng đầu bảng A, trong khi Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) tranh ngôi nhì bảng.

Một kịch bản được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi và cũng rất dễ xảy ra là tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Hàn Quốc cùng thắng ở vòng bán kết, giành vé vào chung kết. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch AVC Cup, trong khi Hàn Quốc có đẳng cấp hàng đầu châu lục, chắc chắn tạo nên một trận chung kết hấp dẫn, kịch tính.

Nếu gặp Hàn Quốc ở chung kết, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khó khăn hơn nhiều so với 3 mùa giải trước, nhưng cơ hội giành chiến thắng là có, thậm chí là "sáng".

Thanh Thúy và các đồng đội sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: T.H

Trên thực tế, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc yếu đi nhiều so với trước đây. Năm 2023, trong hai lần đụng độ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải vô địch châu Á và Asiad, đội bóng xứ Kim chi đều nhận thất bại. Tham dự AVC Cup 2026, Hàn Quốc cũng không có lực lượng mạnh nhất vì nhiều lý do.

Về phía tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, dù vắng mặt một số trụ cột như Bích Tuyền, Kiều Trinh, Lâm Oanh... nhưng đợt tập trung này HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất kỳ vọng vào những gương mặt mới hay sự trở lại của Đinh Thị Thúy, Lý Thị Luyến, Đoàn Thị Xuân...

Với thành tích ổn định, các VĐV đang đạt phong độ cao cùng quyết tâm lần tứ 4 đăng quang, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho AVC Cup 2026.

Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:

8h00 ngày 6/6: Việt Nam vs Lebanon

8h00 ngày 7/6: Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc)

17h00 ngày 8/6: Việt Nam vs Indonesia

8h00 ngày 11/6: Việt Nam vs Iran

8h00 ngày 12/6: Việt Nam vs Kazakhstan

12 đội tranh tài tại AVC Cup 2026 AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 14/6 tại Philippines với sự tham dự của 12 đội tuyển gồm Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Australia, Kyrgyzstan, Lebanon, Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng từ 1 đến 6 ở mỗi bảng đấu, hai đội nhất nhì bảng vào bán kết. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu phân hạng sau khi kết thúc vòng bảng.

Video tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho AVC Cup 2026 (nguồn BCVN):