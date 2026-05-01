Hành trình của Learner Tien tại Roland Garros 2026 đã dừng lại ở vòng 3 đơn nam sau thất bại trước Flavio Cobolli. Tay vợt gốc Việt không thể tái hiện phong độ ấn tượng như những vòng trước, khi để thua nhanh sau 3 set với các tỷ số 2-6, 2-6, 3-6.

Bước vào trận đấu, Learner Tien được kỳ vọng có thể tiếp tục tạo dấu ấn sau những màn trình diễn giàu cảm xúc tại Paris. Tuy nhiên, Flavio Cobolli nhập cuộc rất chắc chắn và sớm cho thấy sự vượt trội về tốc độ, khả năng điều bóng cũng như độ ổn định trong các pha đôi công.

Learner Tien không thể tạo bất ngờ trước Flavio Cobolli - Ảnh: Tennis Fans USA

Ở set 1, Cobolli liên tục gây sức ép lên các game giao bóng của Tien. Tay vợt người Italy tận dụng tốt những thời điểm quan trọng để bẻ game, qua đó thắng 6-2. Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra trong set 2, khi Learner Tien gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì nhịp đánh và không thể tạo ra bước ngoặt cần thiết.

Sang set 3, tay vợt gốc Việt nỗ lực vùng lên, chơi quyết tâm hơn và có những game đấu giằng co. Dù vậy, Cobolli vẫn là người bản lĩnh hơn ở các pha bóng quyết định. Chiến thắng 6-3 trong set này giúp tay vợt người Italy khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Dù dừng bước, Learner Tien vẫn có quyền tự hào về hành trình tại Roland Garros năm nay. Việc góp mặt ở vòng 3 Grand Slam đất nện là trải nghiệm quý giá cho tay vợt trẻ gốc Việt.