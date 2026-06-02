Alexander Zverev tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros 2026 khi vượt qua Rafael Jodar ở tứ kết đơn nam. Trước tay vợt trẻ người Tây Ban Nha được ví như “Rafa mới”, Zverev cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội để giành chiến thắng sau 3 set với tỷ số 7-6, 6-1, 6-3.

Zverev vẫn chưa có đối thủ tại Grand Slam sân đất nện năm nay - Ảnh: Roland Garros

Set mở màn diễn ra căng thẳng hơn dự kiến. Rafael Jodar nhập cuộc đầy tự tin, thi đấu quyết liệt trong các pha bóng bền và không ngần ngại đôi công với đàn anh.

Tay vợt trẻ Tây Ban Nha kéo Zverev vào loạt tie-break, tạo ra không ít khó khăn cho hạt giống hàng đầu. Tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng, Zverev vẫn chứng minh sự lì lợm để thắng 7-6, trong đó loạt tie-break khép lại với tỷ số 7-3.

Sau khi vượt qua set đầu nhiều áp lực, Zverev hoàn toàn làm chủ thế trận. Set 2 chứng kiến tay vợt người Đức tăng tốc mạnh mẽ, giao bóng ổn định và liên tục gây sức ép lên các game cầm giao của Jodar. Kết quả, Zverev thắng nhanh 6-1, tạo lợi thế rất lớn trước set 3.

Dù nỗ lực vùng lên, Rafael Jodar không thể tái hiện sự bùng nổ như những vòng trước. Zverev duy trì sự chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội để thắng 6-3, qua đó giành vé vào bán kết Roland Garros 2026.