Sáng 4/6, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân tới Philippines, sẵn sàng cho AVC Cup 2026. Trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên đường từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lúc 0h10. Chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ 10 phút trước khi hạ cánh xuống thủ đô Manila của Philippines vào lúc 4h20 sáng cùng ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội tiếp tục di chuyển bằng đường bộ tới thành phố Candon địa điểm đăng cai AVC Cup 2026 - cách thủ đô Manila khoảng 6 tiếng di chuyển bằng xe bus. Như vậy, tính tổng thời gian di chuyển, Thanh Thuý và các đồng đội mất tới 10 tiếng đồng hồ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt tại Philippines. Ảnh: H.T

AVC Cup 2026 là nhiệm vụ quốc tế đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm nay, nơi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch giành được trong ba mùa giải liên tiếp.

Trong chuyến đi lần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mang theo 14 VĐV gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Các VĐV rất tự tin. Ảnh: H.T

"Năm nay, thông qua các giải đấu đầu mùa như Cúp Hoa Lư, giai đoạn 1 Giải VĐQG, Cúp Hùng Vương và Cúp VTV9 - Bình Điền, ban huấn luyện theo dõi rất kỹ phong độ của các VĐV. Những cái tên được lựa chọn đều thể hiện tốt nhất và có phong độ ổn định nhất ở thời điểm hiện tại. Cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với những người có phong độ và năng lực tốt nhất", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: H.T

Tại AVC Cup năm nay, lịch thi đấu dày và hầu hết các trận đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam diễn ra vào buổi sáng (8h, giờ Việt Nam), buộc Thanh Thúy và các đồng đội phải dậy sớm từ lúc 5-6h sáng để chuẩn bị. Đây là thử thách không nhỏ khi lần đầu tiên các cô gái Việt Nam phải thi đấu với lịch khắc nghiệt như giải lần này.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng B tại AVC Cup 2026, cùng với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Lebanon. Trong khi đó bảng A có Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Australia, Uzbekistan.

Địa điểm thi đấu tại AVC Cup 2026.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng từ 1 đến 6 ở mỗi bảng đấu, hai đội nhất nhì bảng vào bán kết. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu phân hạng sau khi kết thúc vòng bảng.